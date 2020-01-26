Медиа

Крупнейший российский прокатчик собрал больше половины кассы отечественного кино

Принадлежащая «Газпром-медиа» «Централ партнершип» за год увеличила свою долю почти вдвое
Ксения Болецкая
Из топ-10 самых кассовых фильмов прошлого года 6 пришлись на ЦПШ (на фото кадр из фильма «Холоп») /Централ Партнершип

Сборы фильмов, выпущенных в прокат компанией «Централ партнершип» (ЦПШ) в 2019 г., выросли на четверть до 8,4 млрд руб., следует из данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Весь кинорынок рос медленнее – на 10% до 55,5 млрд руб. Получается, что на ЦПШ пришлось 15,1% всей кинокассы. По этому показателю компания стала вторым по величине игроком, уступив совместному предприятию студий Disney и Sony Pictures – WDSSPR. Правда, теперь партнеры будут порознь прокатывать свои картины.

ЦПШ входит в «Газпром-медиа». В прошлом году у нее вдвое вырос портфель отечественных картин – до 24 проектов, уточнил представитель компании, в результате сборы российских фильмов выросли на треть и превысили 6 млрд руб. Также ЦПШ занимается прокатом в России фильмов американской студии Paramount и других иностранных производителей.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.