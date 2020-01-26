Крупнейший российский прокатчик собрал больше половины кассы отечественного кино

Сборы фильмов, выпущенных в прокат компанией «Централ партнершип» (ЦПШ) в 2019 г., выросли на четверть до 8,4 млрд руб., следует из данных журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Весь кинорынок рос медленнее – на 10% до 55,5 млрд руб. Получается, что на ЦПШ пришлось 15,1% всей кинокассы. По этому показателю компания стала вторым по величине игроком, уступив совместному предприятию студий Disney и Sony Pictures – WDSSPR. Правда, теперь партнеры будут порознь прокатывать свои картины.