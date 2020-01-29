«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»

В 2012 г. контракт на озвучку первого сезона «Теории большого взрыва» Колесникову предложил только начавший работать в России телеканал Paramount Comedy (российская версия американского Comedy Central). Опыт оказался успешным, следующие сезоны «Теории большого взрыва» стали выходить на канале уже в озвучке «Кураж-Бамбей», а сам Колесников стал голосом канала. Сейчас «Кураж-Бамбей» – это студия, занимающаяся аудиопродакшеном: озвучивает сериалы («Майк и Молли», «Как я встретил вашу маму» для Paramount Comedy) и фильмы («Храбрые перцем», «Ультраамериканцы»), производит аудиорекламу.