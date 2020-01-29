«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
Денис Колесников, создатель проекта «Кураж-Бамбей», подписал годовой контракт с «Ростелекомом», рассказал «Ведомостям» директор по контентной политике этого оператора Александр Косарим и подтвердил Колесников. «Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink. Его осенью 2018 г. запустил «Ростелеком». Сумму контракта стороны не раскрыли.
Авторская «бугагашенька»
«Кураж-Бамбей» известен авторскими переводами сериалов. С 2008 г. Колесников выкладывает их в интернет. У канала студии на YouTube сейчас около 70 000 подписчиков. Первое время проект развивался как любительский, одним из самых популярных переводов студии стал сериал «Теория большого взрыва», адаптированные слова и фразы «бугагашенька», «да етижи пассатижи» из которого быстро стали интернет-мемами.
В 2012 г. контракт на озвучку первого сезона «Теории большого взрыва» Колесникову предложил только начавший работать в России телеканал Paramount Comedy (российская версия американского Comedy Central). Опыт оказался успешным, следующие сезоны «Теории большого взрыва» стали выходить на канале уже в озвучке «Кураж-Бамбей», а сам Колесников стал голосом канала. Сейчас «Кураж-Бамбей» – это студия, занимающаяся аудиопродакшеном: озвучивает сериалы («Майк и Молли», «Как я встретил вашу маму» для Paramount Comedy) и фильмы («Храбрые перцем», «Ультраамериканцы»), производит аудиорекламу.