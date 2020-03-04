Главным источником доходов онлайн-кинотеатров впервые стала подписка

Онлайн-кинотеатры зарабатывают на рекламе и платежах пользователей. Последние, в свою очередь, делятся на подписку и разовую покупку или аренду фильмов. В России основную выручку видеосервисы долгие годы получали от рекламы. Но с 2017 г. платежи в общей выручке впервые превысили поступления от рекламы, и с тех пор их доля только растет.