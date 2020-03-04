Главным источником доходов онлайн-кинотеатров впервые стала подписка
Это помогло им увеличить общую выручку в 1,5 раза до 17,1 млрд рублей
Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2019 г. ускорил свой рост: совокупная выручка его участников увеличилась на 50% до 17,1 млрд руб., следует из данных рейтинга исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Годом ранее этот показатель составил 48%, а весь рынок – 11,4 млрд руб. Это данные по РСБУ, без учета НДС.
Онлайн-кинотеатры зарабатывают на рекламе и платежах пользователей. Последние, в свою очередь, делятся на подписку и разовую покупку или аренду фильмов. В России основную выручку видеосервисы долгие годы получали от рекламы. Но с 2017 г. платежи в общей выручке впервые превысили поступления от рекламы, и с тех пор их доля только растет.
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