У «Мосфильма» появится собственный телеканал

1 сентября в России начнет работу неэфирный тематический телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», где прежде всего будут идти фильмы одноименной киностудии. Соответствующее соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение» (ЦТ), сообщили «Ведомостям» стороны. Это СП холдинга ВГТРК и «Ростелекома», которое уже управляет 19 тематическими каналами. Среди них – второй по популярности в стране тематический канал «Мульт», а также медицинский «Доктор» и так далее. ЦТ получила эксклюзивные неэфирные права на фильмы киностудии «Мосфильм», уточнили партнеры. Срок соглашения и его финансовые условия стороны не раскрывают.