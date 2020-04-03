У «Мосфильма» появится собственный телеканал
1 сентября в России начнет работу неэфирный тематический телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», где прежде всего будут идти фильмы одноименной киностудии. Соответствующее соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение» (ЦТ), сообщили «Ведомостям» стороны. Это СП холдинга ВГТРК и «Ростелекома», которое уже управляет 19 тематическими каналами. Среди них – второй по популярности в стране тематический канал «Мульт», а также медицинский «Доктор» и так далее. ЦТ получила эксклюзивные неэфирные права на фильмы киностудии «Мосфильм», уточнили партнеры. Срок соглашения и его финансовые условия стороны не раскрывают.
Основу сетки нового канала, как уточнил представитель ЦТ, составят более 1000 кинокартин производства «Мосфильма». Это вся библиотека киноконцерна, которая включает в себя фильмы из «золотой коллекции» – «Ирония судьбы, или с легким паром», «Девчата», «Служебный роман», а также такие российские фильмы – «Дети понедельника», «Американская дочь», военный блокбастер «Белый тигр».