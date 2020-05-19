«Яндекс» впервые вошел в топ-15 рекламодателей России

В 2019 г. бюджеты на продвижение сократило большинство компаний из тех, что в 2018 г. вошли в топ-10 крупнейших рекламодателей, подсчитало профильное СМИ о рекламе Sostav. Расходы на рекламу снизил и крупнейший рекламодатель в России PepsiCo, и производители товаров для дома и здоровья Reckitt Benckiser (бренды Durex, Vanish, Tiret и др.) и Procter & Gamble, и фармацевтическая «Отисифарм».