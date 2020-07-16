«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублей

«Роснефть» отзовет иск к РБК на 43 млрд рублейИздание опубликовало заявление, где сожалеет о некорректных интерпретациях статьи о нефтяной компании
Нефтяная компания подала иск к изданию в мае этого года о защите деловой репутации из-за статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Ущерб своей репутации от этой публикации компания и оценила в 43 млрд руб.
«Мы таким результатом переговоров удовлетворены. И рады видеть конструктивное отношение к этой ситуации», ‒ заявил «Ведомостям» главный редактор РБК Петр Канаев.
Сегодня же РБК выпустил заявление об иске «Роснефти». Издание сообщило, что в июне ‒ июле провело ряд консультаций с нефтяной компанией. Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки («Роснефти». ‒ «Ведомости») и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению заголовка, указано в заявлении.
Публикации, содержащие искаженную и неполную информацию, могут оказывать существенное влияние на динамику акций публичных компаний и позицию регуляторов, признает РБК и сожалеет, что публикация могла вызвать некорректные интерпретации, не отражающие истинную суть сделки.
Похожие утверждения содержались в первоначальном заявлении самой «Роснефти» перед подачей иска. Утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти», утверждала тогда компания.
Еще до заявления «Роснефти» о подачи иска в мае РБК изменил заголовок статьи с «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».
Сделка с ЧОПом
В середине мая стало известно, что владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, 13 мая стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», по данным ЕГРЮЛ. Это охранное предприятие в конце апреля перешло в собственность государственной «Росзарубежнефти».
О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но сама эта компания не называлась.
Ущерб в 43 млрд рублей
«Роснефть» обосновала сумму ущерба тем, что после публикации статьи и до закрытия торгов на бирже акции компании торговались слабее рынка: рост составил 0,4% против 1,5% у нефтегазового индекса ММВБ, указано в заявлении. Фактическая капитализация «Роснефти» к закрытию составила 3,67 трлн руб., что на 43 млрд руб. ниже, чем если бы рост соответствовал рынку, указал представитель истца.
«Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках», – заявил тогда гендиректор РБК Николай Молибог и добавил, что холдинг готов и дальше предоставлять взвешенную информацию.
Иск «Роснефти» в семь раз превышает выручку всего холдинга РБК за прошлый год – в 2019 г. выручка всей группы с учетом инфраструктурного и рекламного бизнеса составила 5,86 млрд руб.
«Роснефть» ранее уже судилась с РБК. В 2016 г. компания подала иск на 3,124 млрд руб. «в качестве компенсации репутационного вреда» к изданию и трем его журналистам из-за публикации «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В ней издание со ссылкой на собственные источники утверждало, что покупателей 19,5% акций «Роснефти», которые правительство планировало на тот момент продать, могут обязать не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% нефтяной компании.
В результате суд удовлетворил иск «Роснефти» лишь частично, присудив нефтяной компании компенсацию в размере 390 000 руб. Также суд обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения в силу удалить статью и опубликовать опровержение. Позже Апелляционный суд снял с РБК обязательство по выплате компенсации. В июне 2017 г. РБК и «Роснефть» заключили мировое соглашение.