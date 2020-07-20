Сергей Бурунов и Данила Козловский позовут зрителей в кино

Из-за распространения коронавируса кинотеатры в России закрылись еще в марте. В 11 регионах, в числе которых Курганская область, Крым, Чукотский автономный округ, Мурманская область, кинопоказ уже возобновлен, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research» на середину июля. В Москве, а это главный для кинопроката регион (21% от всего российского бокс-офиса по итогам 2019 г. – данные Ассоциации владельцев кинотеатров), кинотеатры откроются только 1 августа. Когда запустится кинопоказ в остальных регионах, зависит от решений местных властей.