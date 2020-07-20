Сергей Бурунов и Данила Козловский позовут зрителей в кино

Сергей Бурунов и Данила Козловский позовут зрителей в киноКиносети, дистрибуторы, продюсеры и медиахолдинги запускают кампанию по возвращению зрителей в кинотеатры
В преддверии открытия 1 августа кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущие продюсеры и телеканалы объединились для запуска совместной кампании #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев «карантина», следует из совместного пресс-релиза киносетей, дистрибуторов и продюсеров (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В рамках проекта планируется выпустить видеоролики, организовать флешмобы, а также запустить платформу о единых стандартах безопасности идемвкино.рф. В кампании примут участие крупнейшие медиахолдинги и телеканалы, включая «Первый канал», «Национальную медиа группу», «Газпром-медиа», ВГТРК, Rambler Group, «Яндекс», Mail.Ru Group и другие компании.
В программе также примут участие известные актеры, режиссеры, продюсеры, которые расскажут о самом запоминающемся для них посещении кинотеатра. Среди участников: Елизавета Боярская, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Вита Корниенко, Рената Литвинова, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Валерий Тодоровский, Светлана Устинова, Клим Шипенко, Иван Янковский, актеры театра «Квартет И» Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит.
Представители телевизионных и интернет-холдингов подтвердили «Ведомостям» свое участие в информационной кампании, направленной на возвращение зрителей в кинотеатры.
Из-за распространения коронавируса кинотеатры в России закрылись еще в марте. В 11 регионах, в числе которых Курганская область, Крым, Чукотский автономный округ, Мурманская область, кинопоказ уже возобновлен, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research» на середину июля. В Москве, а это главный для кинопроката регион (21% от всего российского бокс-офиса по итогам 2019 г. – данные Ассоциации владельцев кинотеатров), кинотеатры откроются только 1 августа. Когда запустится кинопоказ в остальных регионах, зависит от решений местных властей.
Представить Mail.ru Group Сергей Лучин при этом уточнил, что в кампании будут задействованы входящие в холдинг социальные сети «В контакте» и «Одноклассники». «Яндекс» будет оказывать инфоподдержку на своих сервисах – «Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск», сообщил «Ведомостям» представитель этой компании: «Например, добавим на страницы с расписанием информацию о новых правилах и стандартах безопасности кинотеатров». Rambler Group задействует свои сервисы «Рамблер.Касса», «Афиша» и «Афиша Daily» , рассказал «Ведомостям» представитель этого холдинга.
Телеканалы и радиостанции будут освещать в своих новостных выпусках темы, связанные с кино и работой кинотеатров, рассказали «Ведомостям» представители участвующих в инфокампании медиахолдингов. Также, по их словам, планируется приглашать в программы известных актеров, которые будут рассказывать о кино.
«Речь сейчас не идет о коммерческой рекламной кампании с размещением роликов в рекламных блоках. Это именно информационная поддержка», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга ВГТРК и подтверждают собеседники «Ведомостей» в других медиакомпаниях.