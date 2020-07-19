«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским

«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином ХабенскимЗаработанные на нем деньги кинотеатры смогут оставить себе
Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа. Показ этой фантастической драмы стартует в начале августа, кинотеатры смогут оставить себе все сборы от этой картины, сообщила «Ведомостям» руководитель билетного направления сервиса «Кинопоиск» (прокатчик этой кинокартины, принадлежит «Яндексу») Мария Сорокина. Традиционно кинотеатры оставляют себе только половину суммы от продажи билетов на тот или иной фильм, еще примерно 15% достается дистрибуторам, оставшееся получают создатели картины.
«Фея» – авторский фильм, который изначально не претендовал на массовую аудиторию. Его выпуск должен был стать экспериментом – премьера картины была запланирована на конец апреля одновременно в сети, на площадке «Кинопоиска», и в кинотеатрах. Но из-за закрытия кинотеатров прокат «Феи» пришлось перенести, она вышла только в интернете.
Выпуск «Феи» в августе и решение оставить сборы кинотеатрам – совместное решение «Яндекса» и частного фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который частично профинансировал производство этого фильма, говорит исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев: «Кинотеатры являются фундаментом отрасли: прежде, до пандемии, кинопрокат приносил 80% доходов продюсерам фильмов. Поддержать кинотеатры сейчас и сохранить их стратегически важно». О необходимости поддержать кинотеатры и кинопрокат «в это непростое время» говорит и Сорокина.
Кто покажет «Фею»
«Кинопоиск» уже договорился о показе «Феи» с несколькими киносетями – «Мираж синема», «Москино», «Синема 5», «Киносферой», уточнил представитель сервиса.
Гендиректор «Москино» Светлана Максимченко, а также представители «Мираж синема», «Синема 5», «Киносферы» это подтвердили. По словам Максимченко, «Москино» даже планирует поставить «Фею» в «нулевой прокат» – в ночь с 31 июля на 1 августа: «Киноходящая аудитория очень ждала открытия кинотеатров, и «Фея» – отличный вариант для старта кинопоказа». Обсуждает возможность проката этой картины в начале августа и вторая по величине киносеть в России «Премьер зал», сообщил «Ведомостям» ее директор Владимир Петелин.
А вот другие крупнейшие киносети страны – «Каро», сеть «Кино Окко» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), «Киномакс»» и «Синема стар» – фильм в прокат брать принципиально отказались, несмотря на возможность оставить себе все деньги от продажи билетов, из-за того что «Фея» уже вышла в интернете.
«Изначально фильм должен выходить в кинотеатре. Это практика, которую мы не планируем ломать», – заявил «Ведомостям» гендиректор «Кино Окко» Алексей Васясин.
«Довод» для кинотеатров
Из-за распространения коронавируса кинотеатры в России закрылись еще в марте. В 11 регионах, в числе которых Курганская область, Крым, Чукотский автономный округ, Мурманская область, кинопоказ уже возобновлен, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research» на середину июля. В Москве, а это главный для кинопроката регион (21% от всего российского бокс-офиса по итогам 2019 г. – данные Ассоциации владельцев кинотеатров), кинотеатры откроются только 1 августа. Когда запустится кинопоказ в остальных регионах, зависит от решений местных властей.
Открывающиеся кинотеатры могут столкнуться с дефицитом премьер. Российские продюсеры пока не спешат ставить свои релизы, опасаясь, что у кинотеатров после открытия будет не так много посетителей и, соответственно, выпущенные в августе фильмы могут не собрать хорошую кассу. Из крупных российских лент в конце августа должен выйти только фантастический фильм «Вратарь Галактики». Его продюсер Джаник Файзиев ранее заявлял «Ведомостям», что фильм выйдет в запланированную дату – 27 августа.
Голливудские фильмы, как правило, выходят в России только после премьеры в США. На август пока запланированы две крупные голливудские премьеры – новый фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» (13 августа) и фантастическая драма Disney «Мулан» (20 августа). Но кинопрокат в США возобновился лишь частично, из-за второй волны пандемии сроки полноценного открытия кинотеатров в этой стране могут сдвинуться еще на несколько месяцев.
Ограниченный прокат
Режиссер «Феи» Анна Меликян известна по фильмам «Русалка» и «Звезда». Производственный бюджет «Феи» составил 124 млн руб., 30 млн из которых на безвозвратной основе выделило Минкультуры. Сколько денег инвестировал в проект «Кинопрайм», Малышев сообщать не стал.
Сколько зрителей уже посмотрели фильм в интернете, представитель «Кинопоиска» раскрыть отказался.
«Фея» выйдет в прокат 300 копиями, это значит, что одновременно фильм смогут показать в 300 кинозалах страны из более чем 5500 существующих. Затраты на выпуск «Феи» и продвижение картины берет на себя «Кинопоиск», говорит представитель сервиса, но сумму не раскрывает.
Бюджет рекламной кампании авторского кино может сильно отличаться – от 5 млн до 30 млн руб., технические затраты на выпуск незначительны – 1–3 млн руб., говорит продюсер Сергей Корнихин.
Около 300 копий для авторского фильма – это средней величины релиз, считает Корнихин. К примеру, драма Нигины Сайфуллаевой «Верность» осенью 2019 г. вышла 650 копиями. Но сейчас совершенно непонятно, как быстро будут открываться кинотеатры, рассуждает он, так что 300 копий может оказаться достаточно.
Для сравнения: один из самых кассовых российских фильмов – «Холоп» – в конце 2019 г., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», вышел более чем на 2000 экранов.
Имея прямую заинтересованность в сборах конкретного фильма, кинотеатры могут расписать под него существенно большее количество сеансов, считает Малышев. Максимченко это подтверждает. «Москино», по ее словам, увеличило роспись сеансов «Феи» в два раза после того, как стало известно, что кинотеатрам достанутся все сборы этого фильма.
Насколько будет успешен прокат «Феи» в таких условиях
На питчинге «Кинопрайма» создатели картины прогнозировали сборы 200–300 млн руб., напоминает Малышев, но дать более актуальный прогноз считает невозможным. «Фея» может собрать от 20 до 50% от той суммы, на которую рассчитывали изначально создатели этого фильма, считает Петелин. Он, как и Малышев, делает оговорку, что все будет зависеть от сроков открытия кинотеатров и активности зрителей.
Продюсеры и прокатчик в текущей ситуации вряд ли заработали бы на «Фее», даже если бы забрали часть сборов себе, уверен топ-менеджер одной из крупных киносетей: «Так что прокат фильма служит как промокампания видеосервиса». «Кинопоиск», скорее, хочет привлечь внимание к себе и к картине, которая есть эксклюзивно только в его интернет-подписке, согласен один из продюсеров.