«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским

Открывающиеся кинотеатры могут столкнуться с дефицитом премьер. Российские продюсеры пока не спешат ставить свои релизы, опасаясь, что у кинотеатров после открытия будет не так много посетителей и, соответственно, выпущенные в августе фильмы могут не собрать хорошую кассу. Из крупных российских лент в конце августа должен выйти только фантастический фильм «Вратарь Галактики». Его продюсер Джаник Файзиев ранее заявлял «Ведомостям», что фильм выйдет в запланированную дату – 27 августа.