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В Китае «Царевны» пришлись ко двору

Выйти в лидеры российскому мультсериалу для девочек помог китайский мальчик
Тимур Бордюг
Кадр из мультсериала «Царевны» /Кинокомпания CTB

Мультсериал «Царевны» телеканала СТС вошел в первую пятерку анимации для девочек на китайском рынке, сообщили «Ведомостям» в «СТС медиа». Кинодистрибутор Beijing Joy Culture Media (BJCM), контракт с которым канал заключил в мае, продал права на онлайн-показ «Царевен» на цифровых платформах телекоммуникационному гиганту Tencent (один из крупнейших в Китае интернет-провайдеров, владеет мессенджерами QQ и WeChat, акционер Mail.ru Group). 25 сентября показ сериала стартовал на 13 видеоресурсах, включая сервисы Tencent Video, IQIYI, Xiaomi и др.

По данным видеоплатформы Tencent, за первые три недели мультфильм набрал суммарно более 20 млн показов и занял четвертую строчку в категории «Китайские и зарубежные мультфильмы для девочек». В категории «Иностранные мультфильмы» «Царевны» сейчас на первом месте. Среднее количество просмотров в день составило 1,4 млн. В BJCM, по словам его гендиректора Ли Янь, ожидают, что в ближайшее время «Маленькие царевны» (название китайской версии сериала) войдут в первую тройку мультфильмов для девочек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных