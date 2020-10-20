В Китае «Царевны» пришлись ко двору

По данным видеоплатформы Tencent, за первые три недели мультфильм набрал суммарно более 20 млн показов и занял четвертую строчку в категории «Китайские и зарубежные мультфильмы для девочек». В категории «Иностранные мультфильмы» «Царевны» сейчас на первом месте. Среднее количество просмотров в день составило 1,4 млн. В BJCM, по словам его гендиректора Ли Янь, ожидают, что в ближайшее время «Маленькие царевны» (название китайской версии сериала) войдут в первую тройку мультфильмов для девочек.