В Китае «Царевны» пришлись ко двору

В Китае «Царевны» пришлись ко дворуВыйти в лидеры российскому мультсериалу для девочек помог китайский мальчик
Мультсериал «Царевны» телеканала СТС вошел в первую пятерку анимации для девочек на китайском рынке, сообщили «Ведомостям» в «СТС медиа». Кинодистрибутор Beijing Joy Culture Media (BJCM), контракт с которым канал заключил в мае, продал права на онлайн-показ «Царевен» на цифровых платформах телекоммуникационному гиганту Tencent (один из крупнейших в Китае интернет-провайдеров, владеет мессенджерами QQ и WeChat, акционер Mail.ru Group). 25 сентября показ сериала стартовал на 13 видеоресурсах, включая сервисы Tencent Video, IQIYI, Xiaomi и др.
По данным видеоплатформы Tencent, за первые три недели мультфильм набрал суммарно более 20 млн показов и занял четвертую строчку в категории «Китайские и зарубежные мультфильмы для девочек». В категории «Иностранные мультфильмы» «Царевны» сейчас на первом месте. Среднее количество просмотров в день составило 1,4 млн. В BJCM, по словам его гендиректора Ли Янь, ожидают, что в ближайшее время «Маленькие царевны» (название китайской версии сериала) войдут в первую тройку мультфильмов для девочек.