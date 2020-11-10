Mediascope собирает гибридную монополию

Mediascope собирает гибридную монополиюИзмеритель российских медиа покупает MediaHills
Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских телеканалов и других медиа, приобрела контрольный пакет в компании MediaHills, сообщили в Mediascope. Генеральный директор MediaHills Андрей Бояринов уточнил, что речь идет о продаже доли в АО «Медиа хилс», но размер этой доли назвать отказался. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что Бояринов – генеральный директор и совладелец двух юрлиц: АО «Медиа хилс» и ООО «Медиа хилс». По его словам, ООО с 1 января 2021 г. прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope. Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет о доле более чем в 50%. Сумму сделки стороны не раскрывают.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Медиа хилс» в 2019 г. составила 13,8 млн руб., чистая прибыль – 1,39 млн руб. Выручка ООО «Медиа хилс» в прошлом году достигла 21,6 млн руб., а чистая прибыль – 22,6 млн руб.