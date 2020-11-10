Mediascope собирает гибридную монополию

Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских телеканалов и других медиа, приобрела контрольный пакет в компании MediaHills, сообщили в Mediascope. Генеральный директор MediaHills Андрей Бояринов уточнил, что речь идет о продаже доли в АО «Медиа хилс», но размер этой доли назвать отказался. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что Бояринов – генеральный директор и совладелец двух юрлиц: АО «Медиа хилс» и ООО «Медиа хилс». По его словам, ООО с 1 января 2021 г. прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope. Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет о доле более чем в 50%. Сумму сделки стороны не раскрывают.