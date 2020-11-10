Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа Эксклюзивно по подписке

Mediascope собирает гибридную монополию

Измеритель российских медиа покупает MediaHills
Тимур Бордюг
Для Mediascope синергетический эффект сделки состоит в том, что новый партнер умеет собирать и обрабатывать массив технологических данных, которые можно объединить с панельными данными /Евгений Разумный / Ведомости

Исследовательская компания Mediascope, измеряющая аудиторию российских телеканалов и других медиа, приобрела контрольный пакет в компании MediaHills, сообщили в Mediascope. Генеральный директор MediaHills Андрей Бояринов уточнил, что речь идет о продаже доли в АО «Медиа хилс», но размер этой доли назвать отказался. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что Бояринов – генеральный директор и совладелец двух юрлиц: АО «Медиа хилс» и ООО «Медиа хилс». По его словам, ООО с 1 января 2021 г. прекратит свою деятельность, а все контракты будут переведены в АО, долю в котором и приобрела Mediascope. Источник, близкий к сделке, рассказал, что речь идет о доле более чем в 50%. Сумму сделки стороны не раскрывают.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Медиа хилс» в 2019 г. составила 13,8 млн руб., чистая прибыль – 1,39 млн руб. Выручка ООО «Медиа хилс» в прошлом году достигла 21,6 млн руб., а чистая прибыль – 22,6 млн руб. 

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных