Mediascope впервые замерил аудиторию российского телеканала на YouTube

Проведенное в июле-сентябре 2020 г. исследование показало, что около 15% москвичей старше 18 лет в среднем раз в месяц обращались к премьерному контенту НТВ на Youtube на всех платформах (стационарные компьютеры, телевизоры, мобильные экраны). До сих пор Mediascope измерял аудиторию линейного ТВ. Также была доступна информация проекта BigTV Rating о просмотре телеконтента и рекламы в интернете, но отдельные платформы и видеосервисы в поставке данных не выделялись.