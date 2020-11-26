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Mediascope впервые замерил аудиторию российского телеканала на YouTube

Измеритель протестировал новую технологию audio watermarking
Тимур Бордюг
Андрей Гордеев / Ведомости

Исследовательская компания Mediascope впервые замерила аудиторию, которую собирает контент российского телеканала на видеохостинге Youtube, сообщила телекомпания НТВ. 

Проведенное в июле-сентябре 2020 г. исследование показало, что около 15% москвичей старше 18 лет в среднем раз в месяц обращались к премьерному контенту НТВ на Youtube на всех платформах (стационарные компьютеры, телевизоры, мобильные экраны). До сих пор Mediascope измерял аудиторию линейного ТВ. Также была доступна информация проекта BigTV Rating о просмотре телеконтента и рекламы в интернете, но отдельные платформы и видеосервисы в поставке данных не выделялись.

В рамках замера Mediascope протестировал технологию audio watermarking. Она предполагает внедрение в телевизионный контент аудиометок с цифровыми данными, описывающими сам контент, его источник и канал доставки. В ходе теста программное обеспечение на устройствах двух тысяч респондентов из Москвы распознавало аудиометки. Технология может применяться для измерения домашнего и внедомашнего телепросмотра, в том числе в интернете, а также для мониторинга рекламы.

Ранее во вторник на конгрессе Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с резкой критикой созданной Mediascope системы измерения телевизионной аудитории, назвав ее абсурдной. «Мир настолько изменился, что существующая система медиаизмерений, просто пипл-метр, не соответствует никакому медиапотреблению вообще, – цитировал ТАСС выступление Эрнста. – Есть толпа людей, а мы берем маленький сегмент и распространяем на всех вообще». По словам Эрнста, телеканалам хотелось бы иметь инструмент, который определит, кто из них лучше.

В ответ генеральный директор Mediascope​ Руслан Тагиев​ в ходе конгресса НАТ заявил, что компания разрабатывает новую концепцию развития системы измерений аудитории в 2021–2022 гг. По его словам, речь идет о серьезных изменениях относительно текущей схемы, сообщил портал adindex.ru. У Mediascope уже появилось общее видение концепции, которая будет представлена рынку после согласования с представителями телевизионной отрасли. Тагиев сказал, что главный остается вопрос объединения и использования различных потоков данных – о линейном смотрении ТВ и просмотрах в других средах и на других устройствах.

В 2020 г. Mediascope объявила о покупке доли в компаниях «Цифрасофт», специализирующейся на измерении аудитории медиа с помощью мобильных приложений, и MediaHills, поставляющей данные о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи. В компании не уточняют, станет ли технология audio watermarking частью новой системы измерений аудитории российских медиа. «Мы в процессе обсуждения с рынком и надеемся на дальнейшее развитие этого инструмента», — отметил представитель Mediascope.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных