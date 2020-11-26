Mediascope впервые замерил аудиторию российского телеканала на YouTube

Mediascope впервые замерил аудиторию российского телеканала на YouTubeИзмеритель протестировал новую технологию audio watermarking
Исследовательская компания Mediascope впервые замерила аудиторию, которую собирает контент российского телеканала на видеохостинге Youtube, сообщила телекомпания НТВ.
Проведенное в июле-сентябре 2020 г. исследование показало, что около 15% москвичей старше 18 лет в среднем раз в месяц обращались к премьерному контенту НТВ на Youtube на всех платформах (стационарные компьютеры, телевизоры, мобильные экраны). До сих пор Mediascope измерял аудиторию линейного ТВ. Также была доступна информация проекта BigTV Rating о просмотре телеконтента и рекламы в интернете, но отдельные платформы и видеосервисы в поставке данных не выделялись.
В рамках замера Mediascope протестировал технологию audio watermarking. Она предполагает внедрение в телевизионный контент аудиометок с цифровыми данными, описывающими сам контент, его источник и канал доставки. В ходе теста программное обеспечение на устройствах двух тысяч респондентов из Москвы распознавало аудиометки. Технология может применяться для измерения домашнего и внедомашнего телепросмотра, в том числе в интернете, а также для мониторинга рекламы.
Ранее во вторник на конгрессе Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил с резкой критикой созданной Mediascope системы измерения телевизионной аудитории, назвав ее абсурдной. «Мир настолько изменился, что существующая система медиаизмерений, просто пипл-метр, не соответствует никакому медиапотреблению вообще, – цитировал ТАСС выступление Эрнста. – Есть толпа людей, а мы берем маленький сегмент и распространяем на всех вообще». По словам Эрнста, телеканалам хотелось бы иметь инструмент, который определит, кто из них лучше.
В ответ генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев в ходе конгресса НАТ заявил, что компания разрабатывает новую концепцию развития системы измерений аудитории в 2021–2022 гг. По его словам, речь идет о серьезных изменениях относительно текущей схемы, сообщил портал adindex.ru. У Mediascope уже появилось общее видение концепции, которая будет представлена рынку после согласования с представителями телевизионной отрасли. Тагиев сказал, что главный остается вопрос объединения и использования различных потоков данных – о линейном смотрении ТВ и просмотрах в других средах и на других устройствах.
В 2020 г. Mediascope объявила о покупке доли в компаниях «Цифрасофт», специализирующейся на измерении аудитории медиа с помощью мобильных приложений, и MediaHills, поставляющей данные о телесмотрении кабельных и спутниковых телеканалов в сетях операторов связи. В компании не уточняют, станет ли технология audio watermarking частью новой системы измерений аудитории российских медиа. «Мы в процессе обсуждения с рынком и надеемся на дальнейшее развитие этого инструмента», — отметил представитель Mediascope.