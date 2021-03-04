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Tvzavr надеется найти инвесторов

Для этого он привлекает нового партнера по обслуживанию продаж рекламы
Мария Истомина Тимур Бордюг
Андрей Гордеев / Ведомости

Онлайн-кинотеатр Tvzavr намерен передать Adcamp обслуживание всех рекламных контрактов, соответствующее соглашение стороны подпишут в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» основной владелец онлайн-кинотеатра Руслан Кафтанатий и подтвердил совладелец Adcamp Александр Васильев. Речь идет о полной передаче этой компании функций коммерческой службы, уточнил операционный директор Adcamp Сергей Бирюков. По его словам, сотрудники Adcamp будут осуществлять все предпродажные мероприятия (pre-sale), а также вести рекламные контракты, но непосредственно продажи будет по-прежнему вести селлер IMHO (входит в компанию НСК, технологического партнера Национального рекламного альянса). Эта компания продает видеорекламу на Tvzavr с 2013 г. на основании бессрочного эксклюзивного договора, уточнила гендиректор IMHO Мария Лапушкина.

Финансовые условия сотрудничества стороны не раскрывают. Васильев говорит лишь, что Adcamp по итогам 2021 г. за счет контракта с Tvzavr рассчитывает увеличить свою выручку на 25%. Помимо обслуживания рекламных контрактов Adcamp будет заниматься привлечением трафика для Tvzavr (заходы пользователей на сайт онлайн-кинотеатра и просмотры ими видео), говорит Бирюков. Параллельно с этими изменениями в Tvzavr идет оптимизация штата, в результате внутри компании должны остаться только отделы разработки и закупки контента, рассказал Кафтанатий. По его словам, цель – повысить привлекательность актива для инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных