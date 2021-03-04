Tvzavr надеется найти инвесторов

Финансовые условия сотрудничества стороны не раскрывают. Васильев говорит лишь, что Adcamp по итогам 2021 г. за счет контракта с Tvzavr рассчитывает увеличить свою выручку на 25%. Помимо обслуживания рекламных контрактов Adcamp будет заниматься привлечением трафика для Tvzavr (заходы пользователей на сайт онлайн-кинотеатра и просмотры ими видео), говорит Бирюков. Параллельно с этими изменениями в Tvzavr идет оптимизация штата, в результате внутри компании должны остаться только отделы разработки и закупки контента, рассказал Кафтанатий. По его словам, цель – повысить привлекательность актива для инвесторов.