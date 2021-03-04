Tvzavr надеется найти инвесторов

Tvzavr надеется найти инвесторовДля этого он привлекает нового партнера по обслуживанию продаж рекламы
Онлайн-кинотеатр Tvzavr намерен передать Adcamp обслуживание всех рекламных контрактов, соответствующее соглашение стороны подпишут в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» основной владелец онлайн-кинотеатра Руслан Кафтанатий и подтвердил совладелец Adcamp Александр Васильев. Речь идет о полной передаче этой компании функций коммерческой службы, уточнил операционный директор Adcamp Сергей Бирюков. По его словам, сотрудники Adcamp будут осуществлять все предпродажные мероприятия (pre-sale), а также вести рекламные контракты, но непосредственно продажи будет по-прежнему вести селлер IMHO (входит в компанию НСК, технологического партнера Национального рекламного альянса). Эта компания продает видеорекламу на Tvzavr с 2013 г. на основании бессрочного эксклюзивного договора, уточнила гендиректор IMHO Мария Лапушкина.
Финансовые условия сотрудничества стороны не раскрывают. Васильев говорит лишь, что Adcamp по итогам 2021 г. за счет контракта с Tvzavr рассчитывает увеличить свою выручку на 25%. Помимо обслуживания рекламных контрактов Adcamp будет заниматься привлечением трафика для Tvzavr (заходы пользователей на сайт онлайн-кинотеатра и просмотры ими видео), говорит Бирюков. Параллельно с этими изменениями в Tvzavr идет оптимизация штата, в результате внутри компании должны остаться только отделы разработки и закупки контента, рассказал Кафтанатий. По его словам, цель – повысить привлекательность актива для инвесторов.