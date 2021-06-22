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Конкурирующие KION и Premier объединятся для создания сериала

Такие альянсы – исключительная редкость для российского рынка
Мария Истомина
Производство контента – высокорисковый бизнес, но участие нескольких партнеров позволяет минимизировать финансовые риски каждой из сторон /Евгений Разумный / Ведомости

Видеосервисы KION и Premier объединят усилия для съемок оригинального сериала. Такие альянсы прямых конкурентов – исключительная редкость для российского рынка, так как проекты собственного производства являются ключевым инструментом позиционирования видеосервисов

Видеосервисы KION (принадлежит телекомоператору МТС) и Premier, а также телеканал ТВ3 (входят в холдинг «Газпром-медиа») снимут совместный оригинальный сериал «Нереалити». Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор «МТС медиа» («дочка» МТС, управляет KION) Игорь Мишин и гендиректор Premier Иван Гродецкий. Руководители ТВ3 – гендиректор Валерий Федорович и генпродюсер Евгений Никишов – выступят продюсерами проекта, «Ведомостям» они эту информацию подтвердили. Размер инвестиций и условия финансирования стороны не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных