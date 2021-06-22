Конкурирующие KION и Premier объединятся для создания сериала

Видеосервисы KION (принадлежит телекомоператору МТС) и Premier, а также телеканал ТВ3 (входят в холдинг «Газпром-медиа») снимут совместный оригинальный сериал «Нереалити». Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор «МТС медиа» («дочка» МТС, управляет KION) Игорь Мишин и гендиректор Premier Иван Гродецкий. Руководители ТВ3 – гендиректор Валерий Федорович и генпродюсер Евгений Никишов – выступят продюсерами проекта, «Ведомостям» они эту информацию подтвердили. Размер инвестиций и условия финансирования стороны не раскрывают.