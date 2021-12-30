«Яндекс» и «Ростелеком» запускают «Канал НХЛ»Но права на показ матчей Лиги могут истечь через полгода
«Канал НХЛ», совместный проект «Яндекса» и видеосервиса Wink (принадлежит телекомоператору «Ростелеком»), выйдет в эфир 30 декабря, сообщили «Ведомостям» в этих компаниях.
Как рассчитывают в «Ростелекоме», канал «будет транслировать матчи НХЛ круглые сутки – как в прямом эфире, так и в записи», также в сетке будут еженедельные и ежедневные аналитические программы, интервью с хоккеистами и др.
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