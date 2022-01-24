«Яндекс» купил права на показ еще двух сезонов НХЛ

«Яндекс» заключил соглашение о покупке прав на эксклюзивный показ еще двух сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 2024 г., сообщили «Ведомостям» представители компаний. Стоимость этих прав могла составить $3–3,5 млн за сезон, считают аналитики и участники рынка, т. е. порядка 500 млн руб. за два года. Это уже не первая сделка с НХЛ для «Яндекса»: отечественная платформа приобретала права на показ трех сезонов лиги в 2019 г., но существенно дешевле.