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«Яндекс» купил права на показ еще двух сезонов НХЛ

Компания могла заплатить за них порядка 500 млн руб.
Ведомости
Patrick McDermott / Getty Images

«Яндекс» заключил соглашение о покупке прав на эксклюзивный показ еще двух сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 2024 г., сообщили «Ведомостям» представители компаний. Стоимость этих прав могла составить $3–3,5 млн за сезон, считают аналитики и участники рынка, т. е. порядка 500 млн руб. за два года. Это уже не первая сделка с НХЛ для «Яндекса»: отечественная платформа приобретала права на показ трех сезонов лиги в 2019 г., но существенно дешевле.

До того как в 2019 г. «Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России, эти игры показывал телеканал Eurosport. Как отмечали собеседники «Ведомостей», «Яндекс» тогда предложил американской лиге «около $2 млн за сезон, что в несколько раз больше, чем платил Eurosport».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных