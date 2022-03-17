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«Утраченные иллюзии»: Париж слезам не верит

Экранизация Бальзака оказалась актуальным фильмом о fake news и коррупции
Николай Корнацкий
Кадр из фильма / Canal+

20-летний сирота Люсьен (Бенжамен Вуазен, звезда мелодрамы «Лето 85» Франсуа Озона) – начинающий поэт. У него нет капитала или титула, зато есть щенячий взгляд и острый подбородок. Люсьену покровительствует дворянка Луиза де Баржетон (Сесиль де Франс – на ее счету роли в «Молодом Папе» и хорроре «Кровавая жатва»), которая его сильно старше и замужем – она тихо чахнет в неравном браке и от провинциальной скуки. Как часто бывает, обоюдная любовь к поэзии перерастает во взаимное чувство, но адюльтер был немедленно раскрыт. Любовники бегут в Париж, но там романтика быстро испаряется, и сословные предрассудки разводят их окончательно.

Так почти случайно Люсьен пополнил армию амбициозной нищей молодежи, которая приехала покорять столицу. Везет единицам – большинство уезжает домой ни с чем, иные бросаются в Сену, но молодому поэту, кажется, благоволит судьба. Он устраивается официантом в студенческую забегаловку, где заводит полезные знакомства – главный капитал во все времена. И, о чудо, вскоре получает шанс быстро прославиться, разбогатеть и – едва ли не самое важное – отомстить аристократке Луизе и в целом тому слою, который его так высокомерно отверг. Иными словами, Люсьен становится либеральным журналистом – после Июльской революции 1830 г. ненадолго вернулась свобода слова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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