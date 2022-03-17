«Утраченные иллюзии»: Париж слезам не верит

20-летний сирота Люсьен (Бенжамен Вуазен, звезда мелодрамы «Лето 85» Франсуа Озона) – начинающий поэт. У него нет капитала или титула, зато есть щенячий взгляд и острый подбородок. Люсьену покровительствует дворянка Луиза де Баржетон (Сесиль де Франс – на ее счету роли в «Молодом Папе» и хорроре «Кровавая жатва»), которая его сильно старше и замужем – она тихо чахнет в неравном браке и от провинциальной скуки. Как часто бывает, обоюдная любовь к поэзии перерастает во взаимное чувство, но адюльтер был немедленно раскрыт. Любовники бегут в Париж, но там романтика быстро испаряется, и сословные предрассудки разводят их окончательно.