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«Нулевой пациент»: «американская» болезнь в СССР

На «Кинопоиске» стартовал сериал о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице
Николай Корнацкий
Продюсерская компания «Среда»

Детский врач Кирсан (Аскар Ильясов, играл в «Тренере» и во втором сезоне «Эпидемии») теряет на операционном столе первого пациента. Хотя все делал правильно, по учебнику. Проверил статистику – кривая смертности по больнице взмыла вверх, а необычный набор симптомов напоминает СПИД. Кирсан работает в Элисте (Калмыцкая АССР), где подтвердить диагноз невозможно, поэтому вопреки начальству он отправляет анализы в Москву. Через несколько дней ему перезванивает глава профильной лаборатории Дима (Никита Ефремов, звезда «Лондонграда» и «Хорошего человека») и подтверждает: все так, в вашей больнице вспышка ВИЧ-инфекции. Однако что теперь с этой информацией делать, слабо представляет и Дима, и Кирсан.

Как же в центре государства обычные советские дети могли подхватить ВИЧ? Ошибка, уверены чиновники. Или того хуже – диверсия. Единственный способ локализовать вспышку и доказать реальность угрозы эпидемии – вычислить первого заболевшего, «нулевого пациента». Дима срочно выезжает в Элисту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных