«Нулевой пациент»: «американская» болезнь в СССР

Детский врач Кирсан (Аскар Ильясов, играл в «Тренере» и во втором сезоне «Эпидемии») теряет на операционном столе первого пациента. Хотя все делал правильно, по учебнику. Проверил статистику – кривая смертности по больнице взмыла вверх, а необычный набор симптомов напоминает СПИД. Кирсан работает в Элисте (Калмыцкая АССР), где подтвердить диагноз невозможно, поэтому вопреки начальству он отправляет анализы в Москву. Через несколько дней ему перезванивает глава профильной лаборатории Дима (Никита Ефремов, звезда «Лондонграда» и «Хорошего человека») и подтверждает: все так, в вашей больнице вспышка ВИЧ-инфекции. Однако что теперь с этой информацией делать, слабо представляет и Дима, и Кирсан.