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Как Bonhams соперничает с Christie’s и Sotheby’s

Британский аукционный дом, продающий русских и китайцев, хочет потеснить на глобальном рынке действующих лидеров
Софья Корепанова
Как писала FT, пока более крупные аукционы отказывались от нишевых продаж, Bonhams активно ими занимался. Его аукционы проводятся более чем в 60 областях – автомобили, шотландское искусство, виски / Jane Barlow / PA Images via Getty Images

Аукционный дом Bonhams, более половины крупных лотов которого созданы русскими или китайцами, пытается потеснить на глобальном рынке действующих лидеров. В отличие от Christie’s и Sotheby’s новый игрок сфокусирован на среднем и нижнем ценовом сегменте и активно скупает еще более мелких конкурентов

«Аукционный мир больше не будет биполярным?» – задается вопросом газета The Art Newspaper. Потеснить на рынке Christie’s и Sotheby’s настроено руководство аукционного дома Bonhams. Оно активно расширяет бизнес и только в этом году поглотило уже трех более мелких конкурентов – шведский Bukowskis, американский Skinner и датский Bruun Rasmussen.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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