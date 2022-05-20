Как Bonhams соперничает с Christie’s и Sotheby’s

Как Bonhams соперничает с Christie’s и Sotheby’sБританский аукционный дом, продающий русских и китайцев, хочет потеснить на глобальном рынке действующих лидеров
Аукционный дом Bonhams, более половины крупных лотов которого созданы русскими или китайцами, пытается потеснить на глобальном рынке действующих лидеров. В отличие от Christie’s и Sotheby’s новый игрок сфокусирован на среднем и нижнем ценовом сегменте и активно скупает еще более мелких конкурентов
«Аукционный мир больше не будет биполярным?» – задается вопросом газета The Art Newspaper. Потеснить на рынке Christie’s и Sotheby’s настроено руководство аукционного дома Bonhams. Оно активно расширяет бизнес и только в этом году поглотило уже трех более мелких конкурентов – шведский Bukowskis, американский Skinner и датский Bruun Rasmussen.
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