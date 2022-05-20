Как Bonhams соперничает с Christie’s и Sotheby’s

«Аукционный мир больше не будет биполярным?» – задается вопросом газета The Art Newspaper. Потеснить на рынке Christie’s и Sotheby’s настроено руководство аукционного дома Bonhams. Оно активно расширяет бизнес и только в этом году поглотило уже трех более мелких конкурентов – шведский Bukowskis, американский Skinner и датский Bruun Rasmussen.