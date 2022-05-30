Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Mediascope назвал самые популярные мобильные игры у россиян

Почти 70% жителей страны играют в видеоигры, около половины из них – в мобильные
Дмитрий Игнатьев
Чаще всего россияне играют в игры на смартфонах – 42%, при этом на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки – 9% / Максим Стулов / Ведомости

69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах, при этом регулярно это делают 55%, следует из данных отчета Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Там же указано, что чаще всего россияне играют в игры на смартфонах – 42%, при этом на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки – 9%.

Кроме того, исследование показало, что 68% российских пользователей мобильных телефонов указанного возраста играют на этом устройстве минимум один раз в месяц, а 40% заходят хотя бы в одну мобильную игру ежедневно. Закономерно, что игры являются одной из лидирующих категорий мобильных приложений по времени использования: с долей в 15% они делят 2-е место с видеоресурсами. Опережают игры только социальные сети – у них 29%. Мессенджерами и браузерами владельцы мобильных телефонов, наоборот, пользуются реже (14 и 13% соответственно).

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных