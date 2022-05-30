Mediascope назвал самые популярные мобильные игры у россиян

69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах, при этом регулярно это делают 55%, следует из данных отчета Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Там же указано, что чаще всего россияне играют в игры на смартфонах – 42%, при этом на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки – 9%.