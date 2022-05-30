Mediascope назвал самые популярные мобильные игры у россиян

Mediascope назвал самые популярные мобильные игры у россиянПочти 70% жителей страны играют в видеоигры, около половины из них – в мобильные
69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах, при этом регулярно это делают 55%, следует из данных отчета Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). Там же указано, что чаще всего россияне играют в игры на смартфонах – 42%, при этом на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки – 9%.
Кроме того, исследование показало, что 68% российских пользователей мобильных телефонов указанного возраста играют на этом устройстве минимум один раз в месяц, а 40% заходят хотя бы в одну мобильную игру ежедневно. Закономерно, что игры являются одной из лидирующих категорий мобильных приложений по времени использования: с долей в 15% они делят 2-е место с видеоресурсами. Опережают игры только социальные сети – у них 29%. Мессенджерами и браузерами владельцы мобильных телефонов, наоборот, пользуются реже (14 и 13% соответственно).