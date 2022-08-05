«Дом Дракона»: новым игрокам приготовиться

Всего через день после мировой премьеры на HBO 22 августа – всего через день после мировой премьеры на HBO – на видеосервисе «Амедиатека» состоится официальная премьера первого эпизода «Дома Дракона», одного из самых ожидаемых проектов года. Это приквел популярного сериала «Игра престолов», который расскажет о вражде внутри клана Таргариенов.