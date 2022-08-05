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«Дом Дракона»: новым игрокам приготовиться

Сможет ли приквел «Игры престолов» исправить ошибки провального финала
Николай Корнацкий
HBO

Всего через день после мировой премьеры на HBO 22 августа – всего через день после мировой премьеры на HBO – на видеосервисе «Амедиатека» состоится официальная премьера первого эпизода «Дома Дракона», одного из самых ожидаемых проектов года. Это приквел популярного сериала «Игра престолов», который расскажет о вражде внутри клана Таргариенов.

Действие развернется за 200 лет до событий «Игры престолов». Иными словами, никто из полюбившихся героев не появится на экране даже в эпизоде. Действующими лицами будут их прапрапрадедушки и прапрапрабабушки, а рассказанные события во многом предопределят грядущие трагедии. Ожидания высоки, но и зрительский скепсис очевиден. Почему – разбирались «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных