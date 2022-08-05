«Дом Дракона»: новым игрокам приготовиться

«Дом Дракона»: новым игрокам приготовитьсяСможет ли приквел «Игры престолов» исправить ошибки провального финала
Всего через день после мировой премьеры на HBO 22 августа – всего через день после мировой премьеры на HBO – на видеосервисе «Амедиатека» состоится официальная премьера первого эпизода «Дома Дракона», одного из самых ожидаемых проектов года. Это приквел популярного сериала «Игра престолов», который расскажет о вражде внутри клана Таргариенов.
Действие развернется за 200 лет до событий «Игры престолов». Иными словами, никто из полюбившихся героев не появится на экране даже в эпизоде. Действующими лицами будут их прапрапрадедушки и прапрапрабабушки, а рассказанные события во многом предопределят грядущие трагедии. Ожидания высоки, но и зрительский скепсис очевиден. Почему – разбирались «Ведомости».
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