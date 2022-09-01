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Замену для regulation.gov.ru сделает подрядчик мэрии Москвы

Минэк отдал контракт на 252 млн рублей ООО «Айтитуджи»
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Новая информсистема предназначена для создания, редактирования и хранения нормативно-правовых актов / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития выбрало исполнителя контракта на создание государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество». Им стал один из крупнейших подрядчиков Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы ООО «Айтитуджи». Эта компания уже разрабатывала аналогичную по функционалу систему для нужд правительства Москвы – АИС «Согласование документов», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

В документации открытого конкурса указано, что «Айтитуджи» предложила «лучшие условия исполнения контракта». Начальная цена контракта на разработку новой ГИС составляла 286,7 млн руб., цена, предложенная «Айтитуджи», – 252,2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных