Замену для regulation.gov.ru сделает подрядчик мэрии Москвы

Замену для regulation.gov.ru сделает подрядчик мэрии МосквыМинэк отдал контракт на 252 млн рублей ООО «Айтитуджи»
Минэкономразвития выбрало исполнителя контракта на создание государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество». Им стал один из крупнейших подрядчиков Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы ООО «Айтитуджи». Эта компания уже разрабатывала аналогичную по функционалу систему для нужд правительства Москвы – АИС «Согласование документов», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.
В документации открытого конкурса указано, что «Айтитуджи» предложила «лучшие условия исполнения контракта». Начальная цена контракта на разработку новой ГИС составляла 286,7 млн руб., цена, предложенная «Айтитуджи», – 252,2 млн руб.
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