Замену для regulation.gov.ru сделает подрядчик мэрии Москвы

Минэкономразвития выбрало исполнителя контракта на создание государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество». Им стал один из крупнейших подрядчиков Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы ООО «Айтитуджи». Эта компания уже разрабатывала аналогичную по функционалу систему для нужд правительства Москвы – АИС «Согласование документов», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.