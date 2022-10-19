«Ростелеком» ищет себе место на edtech-рынке

Государственный телекомоператор «Ростелеком» планирует выйти на edtech-рынок и присматривается к активам на нем, рассказали «Ведомостям» три топ-менеджера крупных онлайн-школ и собеседник, знакомый с планами M&A «Ростелекома». Компанию интересует сегмент детского образования, объектом для поглощения или покупки доли сейчас может стать онлайн-школа «Интернетурок», говорят два собеседника «Ведомостей».