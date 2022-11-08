Sony Pictures нашла способ локализовать свой бизнес в России

Компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР; юрлицо российского бизнеса голливудской студии Sony Pictures) 7 октября сменила название на «Контент-клуб», обнаружил корреспондент «Ведомостей» в базе «СПАРК-Интерфакс». Пост гендиректора в ней сохранил Антон Сиренко, не изменился и владелец – зарегистрированная в штате Делавэр SPPR Holdings Russia. Российская компания сменила название в связи с тем, что SPPR Holdings Russia перешла под контроль российского топ-менеджмента, пояснил Сиренко «Ведомостям». Сейчас совладельцы этой компании, по словам Сиренко, – это он сам и его партнер, которого топ-менеджер не назвал. Сделка, как утверждает Сиренко, была денежной, ее стоимость он раскрыть отказался.