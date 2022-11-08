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Sony Pictures нашла способ локализовать свой бизнес в России

Но перспективы выпуска фильмов этой голливудской студии в российский прокат пока туманны
Мария Истомина
Первым западным киномейджором из недружественной страны, локализовавшим свой бизнес в России, стала Sony Pictures, выяснили «Ведомости» / Mario Anzuoni / Reuters

Компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР; юрлицо российского бизнеса голливудской студии Sony Pictures) 7 октября сменила название на «Контент-клуб», обнаружил корреспондент «Ведомостей» в базе «СПАРК-Интерфакс». Пост гендиректора в ней сохранил Антон Сиренко, не изменился и владелец – зарегистрированная в штате Делавэр SPPR Holdings Russia. Российская компания сменила название в связи с тем, что SPPR Holdings Russia перешла под контроль российского топ-менеджмента, пояснил Сиренко «Ведомостям». Сейчас совладельцы этой компании, по словам Сиренко, – это он сам и его партнер, которого топ-менеджер не назвал. Сделка, как утверждает Сиренко, была денежной, ее стоимость он раскрыть отказался.

В марте 2022 г. голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Disney, Paramount (выпускала фильмы в России через партнера – кинодистрибутора «Централ партнершип») приостановили выпуск своих киноновинок в нашей стране. На их долю приходилось порядка 70% всего российского бокс-офиса в 2021 г. (совокупные кассовые сборы фильмов составили 40,7 млрд руб., по данным государственного Фонда кино).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных