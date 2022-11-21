Детское издательство «Росмэн» займется выпуском молодежной литературы

Детское издательство «Росмэн» займется выпуском молодежной литературыЭто один из самых динамично растущих сегментов книжного рынка – в среднем до 30% в год
Издательство «Росмэн», специализирующееся на детской литературе, начнет выпускать young adult литературу и комиксы, рассказал «Ведомостям» его директор Борис Кузнецов. Эти направления будут, по его словам, развиваться в рамках импринта (подразделение издательства по конкретной тематике), который получил название «Кислород». Объем инвестиций в запуск импринта Кузнецов не раскрыл.
В «Кислороде» будет выделено пять тематических направлений – темное фэнтези, молодежная драма, комиксы, произведения с азиатскими мотивами и ретеллинги (фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты мифов, сказок или классической литературы), уточнил Кузнецов. У издательства уже есть права на выпуск зарубежных young adult бестселлеров, в их числе «Книжная кухня» кореянки Ким Чжи Хе и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос из США. Сейчас, как отметил директор «Росмэна», ведутся активные переговоры с российскими писателями, а также азиатскими (прежде всего китайскими) и западными авторами комиксов. Кроме того, «Росмэн», по его словам, планирует участвовать во всех торгах и тендерах на права топовых произведений.