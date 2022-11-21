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Детское издательство «Росмэн» займется выпуском молодежной литературы

Это один из самых динамично растущих сегментов книжного рынка – в среднем до 30% в год
Дмитрий Игнатьев
Целевая аудитория young adult литературы такая же, как и ее герои: молодые люди в возрасте 14–25 лет / Максим Стулов / Ведомости

Издательство «Росмэн», специализирующееся на детской литературе, начнет выпускать young adult литературу и комиксы, рассказал «Ведомостям» его директор Борис Кузнецов. Эти направления будут, по его словам, развиваться в рамках импринта (подразделение издательства по конкретной тематике), который получил название «Кислород». Объем инвестиций в запуск импринта Кузнецов не раскрыл.

В «Кислороде» будет выделено пять тематических направлений – темное фэнтези, молодежная драма, комиксы, произведения с азиатскими мотивами и ретеллинги (фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты мифов, сказок или классической литературы), уточнил Кузнецов. У издательства уже есть права на выпуск зарубежных young adult бестселлеров, в их числе «Книжная кухня» кореянки Ким Чжи Хе и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос из США. Сейчас, как отметил директор «Росмэна», ведутся активные переговоры с российскими писателями, а также азиатскими (прежде всего китайскими) и западными авторами комиксов. Кроме того, «Росмэн», по его словам, планирует участвовать во всех торгах и тендерах на права топовых произведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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