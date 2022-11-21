Детское издательство «Росмэн» займется выпуском молодежной литературы

В «Кислороде» будет выделено пять тематических направлений – темное фэнтези, молодежная драма, комиксы, произведения с азиатскими мотивами и ретеллинги (фэнтезийные романы, в которых переосмысливаются сюжеты мифов, сказок или классической литературы), уточнил Кузнецов. У издательства уже есть права на выпуск зарубежных young adult бестселлеров, в их числе «Книжная кухня» кореянки Ким Чжи Хе и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос из США. Сейчас, как отметил директор «Росмэна», ведутся активные переговоры с российскими писателями, а также азиатскими (прежде всего китайскими) и западными авторами комиксов. Кроме того, «Росмэн», по его словам, планирует участвовать во всех торгах и тендерах на права топовых произведений.