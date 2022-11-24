Сериал «Монастырь» зрители смогут посмотреть и без прокатного удостоверения

Сериал «Монастырь» зрители смогут посмотреть и без прокатного удостоверенияОтказ Минкульта выдать документ не помешает показу на видеосервисах
Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В сообщении говорится, что материалы по сериалу были переданы на экспертную оценку в Русскую православную церковь (РПЦ), там отметили, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».
«Монастырь» — оригинальный проект видеосервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), который снял режиссер театра и кино Александр Молочников. Студии-производители — «Лунапарк» и «Плюс Студия» (принадлежит «Яндексу»). В главных ролях — Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. Сериал повествует о девушке, которой из-за жизненных обстоятельств приходится укрываться в стенах монастыря.
«Ведомости» запросили комментарий представителя «Кинопоиска».
Как правило, прокатное удостоверение выдается для показа проекта в кинотеатрах. Для демонстрации на видеосервисе оно не требуется. Как поясняла в ноябре 2021 г. Светлана Максимченко, занимавшая на тот момент пост руководителя департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры, министерство не планирует регулировать онлайн-платформы с помощью выдачи прокатных удостоверений, поскольку они предоставляются пользователям кино для индивидуального просмотра.
В апреле этого года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма Пола Верховена «Искушение», назвав сам факт его выдачи «некомпетентными действиями сотрудника». Минкультуры еще в сентябре 2021 г. отказалось выдавать удостоверение на фильм. Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября 2021 г. В министерстве тогда пояснили, что приняли такое решение из-за сцены в фильме, которая «расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».
Отзыву прокатного удостоверения на фильм «Искушение» предшествовало сообщение в Telegram-канале православного движения «Сорок сороков». Хотя в Минкультуры отметили, что проверка решения о выдаче удостоверения проводилась ведомством по собственной инициативе.
Отдельного требования о прокатном удостоверении на распространяемое аудиовизуальное произведение по закону не надо, сообщили «РИА Новостям» в Роскомнадзоре.