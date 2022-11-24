Сериал «Монастырь» зрители смогут посмотреть и без прокатного удостоверения

В апреле этого года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма Пола Верховена «Искушение», назвав сам факт его выдачи «некомпетентными действиями сотрудника». Минкультуры еще в сентябре 2021 г. отказалось выдавать удостоверение на фильм. Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября 2021 г. В министерстве тогда пояснили, что приняли такое решение из-за сцены в фильме, которая «расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».