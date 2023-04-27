Что означают налоговые претензии к видеоблогерам

В 2015 г. Блиновская запустила в сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) проект «Марафон желаний» – курс лекций и практик, которые представляла как занятия по личностному росту. Согласно анонсам блогера, курс помогает участникам исполнить любые мечты – она и другие кураторы учат правильно загадывать и формулировать их. Курс состоял из уроков и заданий — например, участникам нужно было избавиться от какой-либо вещи из гардероба, составить «карту желаний» и список страхов, связанных с их исполнением, запустить воздушные шарики со своими желаниями. Марафоны проводились в мессенджерах.