Что означают налоговые претензии к видеоблогерам

Что означают налоговые претензии к видеоблогерамТаким образом инфобизнес вынуждают выходить в легальное поле
Дело видеоблогера и основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской – однозначный сигнал со стороны налоговых и правоохранительных органов, что оптимизировать налоги в дальнейшем будет «себе дороже», заявил «Ведомостям» старший юрист BGP Litigation, адвокат Даниил Захаров. Преследование блогеров по налоговым делам повлечет изменение структуры ведения инфобизнеса, считает он.
Самым популярным способом ухода от налогов в этой сфере сейчас является «дробление» – распределение доходов одного человека между несколькими взаимозависимыми лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения, отметил Захаров. Большинство блогеров – далекие от бизнеса люди, они в основном не имеют квалифицированного штата сотрудников – бухгалтеров и юристов, не обременяют себя последствиями незаконной налоговой оптимизации, уверен он.
«Задержание Блиновской вряд ли можно назвать акцией устрашения, поскольку подобные действия в отношении налоговых уклонистов проводятся регулярно, просто в прессу они не попадают», – сказал собеседник «Ведомостей». Долгое время ниша блогеров оставалась без внимания [налоговых органов], и это привело к тому, что получаемые доходы различными способами выводились из-под налогообложения, полагает он. Но инфобизнесмены стали слишком известными и заметными, поэтому факты привлечения их к ответственности получаются резонансными.
Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до трех и семи лет соответственно.
Следствие считает, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в период с 2019 по 2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами легализовала их путем совершения финансовых операций», – подчеркнули в СК.
У блогера при задержании были обнаружены билеты в другую страну. Согласно данным онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz, 28 апреля она должна была выступить в Ташкенте с семинаром «Четвертое измерение». Все билеты на мероприятие проданы, их стоимость составляет от 1 млн до 8,8 млн сумов (от 7159 до 63 000 руб.).
В 2015 г. Блиновская запустила в сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) проект «Марафон желаний» – курс лекций и практик, которые представляла как занятия по личностному росту. Согласно анонсам блогера, курс помогает участникам исполнить любые мечты – она и другие кураторы учат правильно загадывать и формулировать их. Курс состоял из уроков и заданий — например, участникам нужно было избавиться от какой-либо вещи из гардероба, составить «карту желаний» и список страхов, связанных с их исполнением, запустить воздушные шарики со своими желаниями. Марафоны проводились в мессенджерах.
В марте этим статьям в отношении инфобизнесменов уже было возбуждено несколько уголовных дел. Так, блогер Александра Митрошина обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 млн руб. По версии следствия, Митрошина , работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, с октября 2020 по май 2022 гг. продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения.
Блогеру Валерии Чекалиной (известна под псевдонимом Лерчик) было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему – в пособничестве. Следствие считает, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 г. и весь 2021 г. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. 16 марта Савеловский районный суд Москвы запретил Чекалиной пользоваться интернетом.
Квалификация действий Блиновской и других блогеров как легализация доходов вызывает недоумение, считает адвокат Руслан Зафесов. «Смысл схем налоговой оптимизации, в том числе «агрессивной», заключается именно в неуплате налогоплательщиком в бюджет своих собственных средств, а не похищенных, как, к примеру, в ситуации с незаконным возмещением налога из бюджета», – заявил он «Ведомостям».
Поскольку дело Блиновской – уже не первый широко освещаемый случай, возможно формирование крайне негативной следственной практики, полагает Зафесов. Инкриминируемая блогеру ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере) является тяжкой, в отличие налоговых составов [преступлений], квалифицируемых как преступления средней тяжести.
После подобных случаев блогеры станут осторожнее в демонстрации своих финансовых достижений и будут более внимательно подходить к структурированию своих бизнес-моделей, считает собеседник «Ведомостей».
У блогеров сейчас есть уверенность в безнаказанности и неконтролируемости этой ниши, говорит юрист в сфере инфобизнеса Кристина Воронина. «Это связано с тем, что рынок инфобизнеса достаточно молодой, лидеры этого рынка начали "прощупывать" правила работы, задавая тренды. Но сейчас уже очевидно, что это такой же бизнес с теми же законодательными требованиями. Более того, законодательство в сфере образования регулярно меняется, наблюдается ужесточение требований, ответственности. Правовая практика складывается на наших глазах», – заявил она «Ведомостям».
Оплата за курсы и иные инфопродукты поступает на счета нескольких ИП, которые, как показывает практика, открыты на родственников, друзей. Тем самым выручка искусственно распределяется между взаимозависимыми лицами, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду, говорит собеседник. ИП может применять спецрежимы и получать налоговые льготы, существенно экономя на налогах.
По словам юриста, многие блогеры, оказывая услуги, принимают оплату на личные карты, но не предоставляют чеки об оплате, не заключают договоры, зачастую даже не оформляют статус самозанятого или предпринимателя. Налоговым проверкам могут быть подвергнуты инфопредприниматели любого уровня, и лучше заранее вывести бизнес в легальное поле, уверена Воронина.