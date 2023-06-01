«Красная площадь»-2023: от Лукьяненко до русской манги

Сегодня открывается 9-й книжный фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная и самая посещаемая книжная ярмарка столицы. Традиционно в ней принимают участие около 400 российских издательств, в том числе из регионов. В отличие от других ярмарок здесь нет входного билета, шатры и прилавки располагаются под открытым небом на площади – лишь небольшая часть мероприятий захватывает соседний ГУМ.