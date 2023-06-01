«Красная площадь»-2023: от Лукьяненко до русской манги

«Красная площадь»-2023: от Лукьяненко до русской мангиПрограмма одной из главных книжных ярмарок года апеллирует к максимально широкой аудитории
Сегодня открывается 9-й книжный фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная и самая посещаемая книжная ярмарка столицы. Традиционно в ней принимают участие около 400 российских издательств, в том числе из регионов. В отличие от других ярмарок здесь нет входного билета, шатры и прилавки располагаются под открытым небом на площади – лишь небольшая часть мероприятий захватывает соседний ГУМ.
Ярмарка отражает ключевые издательские тренды, и программа нынешней «Красной площади» свидетельствует, что комикс превращается в прибыльный и потому все более респектабельный сегмент рынка. В свою очередь, Young Adult не сдает позиций – приходят новые авторы, запускаются новые серии. Растет интерес также к детской литературе, к которой все чаще обращаются «взрослые» авторы.