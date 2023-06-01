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«Красная площадь»-2023: от Лукьяненко до русской манги

Программа одной из главных книжных ярмарок года апеллирует к максимально широкой аудитории
Николай Корнацкий
«Красная площадь» традиционно демократична по своей программе / Максим Стулов / Ведомости

Сегодня открывается 9-й книжный фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная и самая посещаемая книжная ярмарка столицы. Традиционно в ней принимают участие около 400 российских издательств, в том числе из регионов. В отличие от других ярмарок здесь нет входного билета, шатры и прилавки располагаются под открытым небом на площади – лишь небольшая часть мероприятий захватывает соседний ГУМ.

Ярмарка отражает ключевые издательские тренды, и программа нынешней «Красной площади» свидетельствует, что комикс превращается в прибыльный и потому все более респектабельный сегмент рынка. В свою очередь, Young Adult не сдает позиций – приходят новые авторы, запускаются новые серии. Растет интерес также к детской литературе, к которой все чаще обращаются «взрослые» авторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных