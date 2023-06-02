Аналитики назвали самые популярные среди россиян сервисы экосистем

В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд руб., следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Крупнейшей экосистемой за указанный период с долей рынка 38%, как указано в отчете, стал «Яндекс». На втором месте расположилась МТС (21%), на третьем - «Сбер» (18%). Аналогичные позиции компании занимали и в 2021 г., но «Яндекс» свою долю рынка сохранил, у МТС она снизилась на 3 п. п., у «Сбера» увеличилась на 1 п. п.