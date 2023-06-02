Аналитики назвали самые популярные среди россиян сервисы экосистем

Аналитики назвали самые популярные среди россиян сервисы экосистемЧаще всего подписчики пользуются музыкальными и видеосервисами
В 2022 г. рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 г. и составил 58,1 млрд руб., следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Крупнейшей экосистемой за указанный период с долей рынка 38%, как указано в отчете, стал «Яндекс». На втором месте расположилась МТС (21%), на третьем - «Сбер» (18%). Аналогичные позиции компании занимали и в 2021 г., но «Яндекс» свою долю рынка сохранил, у МТС она снизилась на 3 п. п., у «Сбера» увеличилась на 1 п. п.
Одна из ключевых причин роста рынка – увеличение числа экосистемных игроков. Если в 2018 г. это был только «Яндекс», то в 2021 г. на рынке присутствовало уже десять игроков. Помимо «Яндекса», МТС и «Сбера» экосистемные подписки пользователям сейчас предлагают VK, «Тинькофф», «Tele2», «Мегафон», Газпромбанк, Ozon и X5.
Что такое экосистема
Экосистема (цифровая экосистема) – совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, одной группы компаний или компании и партнеров, позволяющих пользователям получать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого бесшовного интегрированного процесса. Экосистема может включать в себя закрытые и открытые платформы. Предлагаемая экосистемой линейка сервисов удовлетворяет большинство ежедневных потребностей клиента или выстроена вокруг одной или нескольких его базовых потребностей.
Общее количество экосистемных подписчиков за 2022 г. выросло на 36% до 42,45 млн россиян. Среднее количество экосистемных подписок на пользователя в России увеличилось с 1,1 в 2021 г. до 1,5 в 2023-м. Хотя бы одну такую подписку на март 2023 г. имеют 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18-55 лет (здесь – данные онлайн-опроса J’son & Partners Consulting, проведенного в марте 2023 г. среди 4000 респондентов указанного возраста).
Тот факт, что рынок в рублях растет не в прямой пропорции к росту базы, связано с наличием в числе подписчиков промо- и акционных пользователей, на долю которых приходится, как правило, 10-20% от всей годовой базы экосистем, отмечается в исследовании. Они учитываются в базах подписчиков, но выручки, как пояснил «Ведомостям» директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, почти не приносят.
Чаще всего, согласно данным мартовского опроса J’son & Partners Consulting, подписчики экосистем пользуются музыкальными сервисами – 46,8%, онлайн-кинотеатрами - 46,3%, по 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами. 34,8% респондентов признались, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% – бесплатное обслуживание банковских карт.
К 2027 г., как прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting, в деньгах рынок экосистемных подписок почти удвоится (вырастет в 1,7 раза) и составит 101,5 млрд руб.
Рост числа подписок в основном придется не на увеличение охвата, а на рост среднего числа подписок на пользователя, что обусловлено большим разнообразием экосистем – банки, IT-компании, ритейл, маркетплейсы и т. д., прогнозирует Колесов.
«Кроме того, люди, осознав возможность экономить, будут чаще оформлять платные подписки после окончания промодоступа. Что приведет к росту «времени жизни в экосистеме», – резюмировал эксперт.
В январе-марте 2023 г. количество пользователей «Яндекс.Плюса» выросло на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 22,1 млн человек, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс Плюса». Произошел, как отмечает представитель пресс-службы компании, и рост среднего дохода подписчика, за счет добавления дополнительных опций, к примеру, сервиса цифровых книг «Букмейт» к уже существующим контентным сервисам видеосервис «Кинопоиск», музыкальный сервис «Яндекс.Музыка». Но показатели не раскрыли.
По итогам первого квартала 2023 г. количество экосистемных клиентов МТС выросло год к году на 26,7% до 13,9 млн, рассказала «Ведомостям» вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова. Такая динамика обусловлена, в том числе, по ее словам, ростом популярности нетелеком-сервисов компании – видеосервиса Kion, книжного сервиса «Строки», музыкального сервиса «Строки» и др.