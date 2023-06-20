Газета
Медиа / Общество

Пленарное заседание ПМЭФа в прямом эфире на ТВ посмотрело 5,5 млн россиян

Лидером по всем показателям в крупных российских городах стал «Первый канал»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Телетрансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня в прямом эфире смотрело 5,5 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Совокупный рейтинг эфира (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) составил 1,8%, а доля (среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров) – 14,6%.

В 2022 г. Mediascope фиксировал показатели телесмотрения не всего пленарного заседания ПМЭФа 17 июня, а только выступления президента России Владимира Путина. Суммарный охват трансляции на ТВ среди аналогичной аудитории тогда составил 7,9 млн человек, следует из данных Mediascope. Совокупный рейтинг – 6%, а доля – 38,8%.

Во время пленарной сессии ПМЭФа в этом году Путин объявил о переходе к «экономике предложения», которая предполагает «масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий». Кроме того, президент в рамках своего выступления сообщил о том, что Россия доставила первые ядерные заряды в Белоруссию в рамках условий договора о Союзном государстве. Он отметил, что тактического ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО, поэтому Россию склоняют к переговорам по его сокращению.

О чем говорил Владимир Путин на ПМЭФ в 2023 году

Речь президента длилась 1 час 19 минут

«Хрен им, как говорят у нас в народе», – сказал Путин.

Звучали и иные политические заявления.

В 2023 г. пленарное заседание президента транслировали «Первый канал», «Россия 24» и «Соловьев Live». Лидером по всем показателям трансляции пленарного заседания в 2023 г. в крупных российских городах стал «Первый канал»: охват составил 3,6 млн человек, рейтинг – 1,2%, а доля – 9,6%. На 2-м месте – «Россия 24», охват трансляции на котором составил 2,1 млн человек, рейтинг – 0,6%, а доля – 4,3%. Телеканал «Соловьев Live» занял третью позицию: его охват составил порядка 203 000 человек, рейтинг – 0,1%, доля – 0,6%.

В 2022 г. выступление Путина показывали в прямом эфире «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Соловьев Live».

В прошлом году люди активнее следили за выступлением президента на ПМЭФе, поскольку в обществе был более высокий уровень тревожности, считает политолог Евгений Минченко: «Специальная военная операция только началась, люди хотели знать, как события, связанные с ней, отразятся на их жизни». Сейчас новые геополитические реалии уже стали рутиной, отмечает политолог Алексей Макаркин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных