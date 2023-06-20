Пленарное заседание ПМЭФа в прямом эфире на ТВ посмотрело 5,5 млн россиян

Во время пленарной сессии ПМЭФа в этом году Путин объявил о переходе к «экономике предложения», которая предполагает «масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий». Кроме того, президент в рамках своего выступления сообщил о том, что Россия доставила первые ядерные заряды в Белоруссию в рамках условий договора о Союзном государстве. Он отметил, что тактического ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО, поэтому Россию склоняют к переговорам по его сокращению.