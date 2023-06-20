Пленарное заседание ПМЭФа в прямом эфире на ТВ посмотрело 5,5 млн россиян

Пленарное заседание ПМЭФа в прямом эфире на ТВ посмотрело 5,5 млн россиянЛидером по всем показателям в крупных российских городах стал «Первый канал»
Телетрансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня в прямом эфире смотрело 5,5 млн россиян старше четырех лет, которые проживают в городах России с населением от 100 000 человек, следует из данных Mediascope. Совокупный рейтинг эфира (среднее количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) составил 1,8%, а доля (среднее количество зрителей трансляции, выраженное в процентах от числа тех, кто находился в конкретный момент у экранов телевизоров) – 14,6%.
В 2022 г. Mediascope фиксировал показатели телесмотрения не всего пленарного заседания ПМЭФа 17 июня, а только выступления президента России Владимира Путина. Суммарный охват трансляции на ТВ среди аналогичной аудитории тогда составил 7,9 млн человек, следует из данных Mediascope. Совокупный рейтинг – 6%, а доля – 38,8%.
Во время пленарной сессии ПМЭФа в этом году Путин объявил о переходе к «экономике предложения», которая предполагает «масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий». Кроме того, президент в рамках своего выступления сообщил о том, что Россия доставила первые ядерные заряды в Белоруссию в рамках условий договора о Союзном государстве. Он отметил, что тактического ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО, поэтому Россию склоняют к переговорам по его сокращению.
«Хрен им, как говорят у нас в народе», – сказал Путин.
Звучали и иные политические заявления.
В 2023 г. пленарное заседание президента транслировали «Первый канал», «Россия 24» и «Соловьев Live». Лидером по всем показателям трансляции пленарного заседания в 2023 г. в крупных российских городах стал «Первый канал»: охват составил 3,6 млн человек, рейтинг – 1,2%, а доля – 9,6%. На 2-м месте – «Россия 24», охват трансляции на котором составил 2,1 млн человек, рейтинг – 0,6%, а доля – 4,3%. Телеканал «Соловьев Live» занял третью позицию: его охват составил порядка 203 000 человек, рейтинг – 0,1%, доля – 0,6%.
В 2022 г. выступление Путина показывали в прямом эфире «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Соловьев Live».
В прошлом году люди активнее следили за выступлением президента на ПМЭФе, поскольку в обществе был более высокий уровень тревожности, считает политолог Евгений Минченко: «Специальная военная операция только началась, люди хотели знать, как события, связанные с ней, отразятся на их жизни». Сейчас новые геополитические реалии уже стали рутиной, отмечает политолог Алексей Макаркин.