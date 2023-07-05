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МТС с партнером построит рядом с ВДНХ музей за 1 млрд рублей

Компания надеется окупить инвестиции за три года
Мария Истомина Антон Филатов
Зал «Зарождение» / МТС Live

«Дочка» МТС – «МТС энтертейнмент» (работает под брендом «МТС Live») инвестирует в строительство музея рядом с ВДНХ, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования сервиса Янина Татарицкая. Проект «Музей Света» планируется реализовать вместе с партнером – студией дизайна и мультимедиа Sila Sveta, которая является идеологом и креативным продюсером проекта.

Финансирование проекта и функцию генпродюсера возьмет на себя «МТС энтертейнмент», уточнила Татарицкая, не раскрыв точный объем инвестиций. В проект будет инвестировано более 1 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями реализации проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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