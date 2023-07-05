МТС с партнером построит рядом с ВДНХ музей за 1 млрд рублей

МТС с партнером построит рядом с ВДНХ музей за 1 млрд рублейКомпания надеется окупить инвестиции за три года
«Дочка» МТС – «МТС энтертейнмент» (работает под брендом «МТС Live») инвестирует в строительство музея рядом с ВДНХ, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования сервиса Янина Татарицкая. Проект «Музей Света» планируется реализовать вместе с партнером – студией дизайна и мультимедиа Sila Sveta, которая является идеологом и креативным продюсером проекта.
Финансирование проекта и функцию генпродюсера возьмет на себя «МТС энтертейнмент», уточнила Татарицкая, не раскрыв точный объем инвестиций. В проект будет инвестировано более 1 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями реализации проекта.
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