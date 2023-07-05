МТС с партнером построит рядом с ВДНХ музей за 1 млрд рублей

«Дочка» МТС – «МТС энтертейнмент» (работает под брендом «МТС Live») инвестирует в строительство музея рядом с ВДНХ, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела промоутерства и продюсирования сервиса Янина Татарицкая. Проект «Музей Света» планируется реализовать вместе с партнером – студией дизайна и мультимедиа Sila Sveta, которая является идеологом и креативным продюсером проекта.