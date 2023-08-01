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На онлайн-образование во II квартале упал спрос

Среди причин – снижение платежеспособности населения и уход иностранных заказчиков из России
Дмитрий Игнатьев
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в апреле – июне 2023 г. сократилась к январю – марту на 4,5% до 25,3 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. Это произошло впервые с 2019 г., если не учитывать II квартал 2022 г., когда фиксировалось общее снижение экономической активности в стране, отмечает гендиректор Smart Ranking Дарья Рыжкова. Ранее рынок во II квартале рос: в 2020 и 2021 гг. – примерно на 29%, отмечают в агентстве.

В 2023 г. во II квартале, по оценке Smart Ranking, упали к I кварталу практически все сегменты: сегмент бизнес-образования снизился за аналогичный период на 16,7% до 2,5 млрд руб., сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО) – на 6,4% до 8,9 млрд руб., детского образования – на 5,6% до 8,1 млрд руб. Сегмент иностранных языков показал рост в рамках погрешности – на 0,4% до 1,79 млрд руб., указано в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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