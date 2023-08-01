На онлайн-образование во II квартале упал спрос

Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в апреле – июне 2023 г. сократилась к январю – марту на 4,5% до 25,3 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. Это произошло впервые с 2019 г., если не учитывать II квартал 2022 г., когда фиксировалось общее снижение экономической активности в стране, отмечает гендиректор Smart Ranking Дарья Рыжкова. Ранее рынок во II квартале рос: в 2020 и 2021 гг. – примерно на 29%, отмечают в агентстве.