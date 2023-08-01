На онлайн-образование во II квартале упал спрос

На онлайн-образование во II квартале упал спросСреди причин – снижение платежеспособности населения и уход иностранных заказчиков из России
Совокупная выручка топ-100 edtech-компаний в апреле – июне 2023 г. сократилась к январю – марту на 4,5% до 25,3 млрд руб., следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. Это произошло впервые с 2019 г., если не учитывать II квартал 2022 г., когда фиксировалось общее снижение экономической активности в стране, отмечает гендиректор Smart Ranking Дарья Рыжкова. Ранее рынок во II квартале рос: в 2020 и 2021 гг. – примерно на 29%, отмечают в агентстве.
В 2023 г. во II квартале, по оценке Smart Ranking, упали к I кварталу практически все сегменты: сегмент бизнес-образования снизился за аналогичный период на 16,7% до 2,5 млрд руб., сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО) – на 6,4% до 8,9 млрд руб., детского образования – на 5,6% до 8,1 млрд руб. Сегмент иностранных языков показал рост в рамках погрешности – на 0,4% до 1,79 млрд руб., указано в исследовании.