Okko подписал на эксклюзив СП Джанибекяна и «Национальной медиа группы»

Okko – четвертый по величине видеосервис страны: в 2022 г. его доля на рынке составила 10% (по выручке). У лидера, онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») – 23%, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок видеосервисов, по данным этой компании, в 2022 г. увеличился на 17% до 67,8 млрд руб. В J’son & Partners Consulting, который к данным по онлайн-кинотеатрам плюсует выручку видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов, оценивают рынок в 2022 г. в 86,25 млрд руб. В прошлом году Okko скрыл информацию о своих владельцах, до мая 2022 г. владельцем компании был Сбербанк.