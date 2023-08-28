Okko подписал на эксклюзив СП Джанибекяна и «Национальной медиа группы»В рамках трехлетнего контракта «Ориджиналс продакшн» будет выпускать для видеосервиса 17 сериалов в год
Видеосервис Okko подписал контракт на эксклюзивное производство сериалов с продюсерским центром Originals Production, рассказали «Ведомостям» в компаниях. Согласно достигнутым договоренностям, Originals Production будет выпускать для Okko 17 сериалов различных жанров в год, уточнил «Ведомостям» продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Стоимость контракта и другие его параметры стороны не раскрыли. Собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями соглашения рассказал, что контракт трехлетний с возможностью пролонгации.
Originals Production (юрлицо ООО «Ориджиналс продакшн») был зарегистрировано в январе 2022 г. 51% этого ООО принадлежит холдингу «Национальная медиа группа» (НМГ, управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами), 49% – основателю Comedy Club Артуру Джанибекяну. Как рассказывал ранее «Ведомостям» представитель НМГ, это СП создано для производства контента для онлайн-платформ. Компания будет продюсировать как собственные проекты, так и проекты сторонних продакшнов. Сейчас Originals Production сотрудничает с такими известными продюсерами и продакшнами, как Валерий Федорович и Евгений Никишов («Место силы»), Вячеслав Дусмухаметов («Norm Production»), Валерий Тодоровский («Мармот- фильм»), Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев («MEM Cinema Production»), Александр Плотников («LookFilm») и другие.
Кто такой Артур Джанибекян
Артур Джанибекян с 2000-х гг. сотрудничал с «Газпром-медиа» (ГПМ), а затем был и топ-менеджером этого холдинга. В 2007 г. продюсер запустил продюсерскую компанию Comedy Club Production. Среди наиболее известных программ, произведенных студией, – Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», «Импровизация» и др. В 2017 г. ГПМ консолидировал 100% этого продакшна. С января 2022 г. у Джанибекяна начал действовать новый контракт с ГПМ, который подразумевает эксклюзив на создание контента для его телевизионных каналов. А вот на производство контента для интернета продюсер получил полную свободу.
Представитель НМГ не стал комментировать «Ведомостям», будет ли Originals Production сотрудничать с другими платформами помимо Оkko. Связаться с Джанибекяном на момент публикации не удалось.
Одним из первых проектов Originals Production для Okko в рамках сотрудничества станет сериал «ФГУП «Луч»» («Место Силы» и «LookFilm») – это мистическая комедия, креативным продюсером которой выступает Борис Хлебников. Также в список скорых премьер войдут драмеди «Тетка» («Norm Production») и «Взрослые» («Мармот-фильм»), криминальная комедия «Суета», соавтором сценария которого стал Артем Золотарев (производство Decon Studio).
Okko – четвертый по величине видеосервис страны: в 2022 г. его доля на рынке составила 10% (по выручке). У лидера, онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») – 23%, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок видеосервисов, по данным этой компании, в 2022 г. увеличился на 17% до 67,8 млрд руб. В J’son & Partners Consulting, который к данным по онлайн-кинотеатрам плюсует выручку видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов, оценивают рынок в 2022 г. в 86,25 млрд руб. В прошлом году Okko скрыл информацию о своих владельцах, до мая 2022 г. владельцем компании был Сбербанк.
Originals Production будет не единственным поставщиком контента для Okko, видеосервис планирует продолжить сотрудничество с другими продакшнами, говорит Гордеев. Благодаря партнерствам с крупнейшими производителями контента Okko планирует выпускать каждый месяц не менее двух originals, что позволит видеосервису удерживать внимание аудитории, добавил он. В апреле стало известно о том, что Okko заключил с продюсерской компанией «Среда» (известная по сериалам «Нулевой пациент», «Пищеблок», «Триггер», «Химера» и т. д.) трехлетний эксклюзивный контракт на производство сериалов. «Среда», как писали ранее «Ведомости», должна будет за указанный срок произвести для видеосервиса 15 оригинальных проектов.
Российские видеосервисы активно занялись производством оригинальных проектов с 2018 г. В 2021 г. на платформах произошел контентный бум: количество выпущенных originals по сравнению с 2020 г. выросло в 2,2 раза до 87 проектов, следует из данных J’son & Partners Consulting. Чтобы получить гарантированный объем проектов, медиакомпании стали заключать эксклюзивные контракты и сделки first look. В 2022 г. производство оригинальных проектов платформ выросло до 89 единиц контента. Okko выпустил 13 оригинальных сериалов, среди которых «1703», «Предпоследняя инстанция», «Манюня» (по одноименному роману Наринэ Абгарян) и т. д. Для сравнения: лидер по производству originals – видеосервис Start выпустил в 2022 г. 20 оригинальных проектов.
Благодаря сделке с Originals Production Okko увеличит производство originals и тем, самым сократит отставание от конкурирующих видеосервисов, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, оригинальные проекты всегда выполняли функцию брендообразующих проектов для видеосервисов, а сейчас становятся еще и одной из важных статей их доходов. Так, по данным J’son & Partners Consulting, в 2022 г. совокупная выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи originals на сторонние площадки составила 5,1 млрд руб.