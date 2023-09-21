Телеканалу «2x2» нашли нового гендиректора для «перезагрузки бренда»Дениса Всесвятского сменил экс-директор по маркетингу «Матч ТВ» Дмитрий Лимарь
На телеканале «2х2» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ) сменился гендиректор. На этой должности Дениса Всесвятского сменил Дмитрий Лимарь, до этого занимавший пост директора по маркетингу спортивного телеканала «Матч ТВ» (также входит в ГПМ), сообщил «Ведомостям» представитель «2x2».
Всесвятский возглавил «2х2» в сентябре 2016 г. А в ноябре того же года канал запустил собственную анимационную студию. Среди наиболее известных ее проектов – анимационные сериалы «Подозрительная сова», «Осторожно, земляне!», «Кит Stupid шоу» и др.
Всесвятский, как уточнил «Ведомостям» представитель «2х2», продолжит работать с каналом в качестве креативного директора и будет развивать анимационные проекты собственного производства. Топ-менеджер подтвердил это «Ведомостям».
В задачи Лимаря, добавил представитель канала, будет входить перезагрузка бренда «2х2» и обновление контентной сетки: «В том числе, за счет новых спортивных, развлекательных и образовательных форматов».
В своем нынешнем формате – анимационный канал для взрослых – «2х2» работает с 2007 г. Его целевая аудитория – россияне в возрасте 11-34 лет. В 2017 г. рейтинг «2х2» у этой целевой аудитории, по данным исследовательской компании Mediascope, в среднем в сутки составлял 0,16% (от всех зрителей указанного возраста, проживающих в городах с населением более 100 000 жителей), доля – 1,6% (от зрителей указанного возраста, находившихся в этот момент у экрана телевизора). В 2022 г. эти показатели упали до 0,04% и 0,71% соответственно. В прошлом году канал сократил присутствие в сетке популярных зарубежных сериалов «Симпсоны», «Футурама», «Американский папаша» и другие. При этом на канале начали выходить, к примеру, азиатские сериалы.
До 2018 г. «2х2» был коммерчески успешным: тогда его выручка составила 984 млн руб., чистая прибыль – 67,1 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». В 2021 г. выручка канала составила 732,3 млн руб., чистый убыток – 474,9 млн руб. За 2022 г. ни ГПМ, ни его активы не раскрывали финансовые результаты.
Смена гендиректора «2х2» – далеко не первая кадровая рокировка на развлекательных каналах ГПМ за последние два года. В начале февраля 2022 г. сменилось руководство ТНТ – флагманского развлекательного канала ГПМ. Пост директора ТНТ вместо Романа Петренко заняла Тина Канделаки. За пару месяцев до этого у канала также сменился генеральный продюсер: на эту должность вместо Александра Дулерайна был назначен креативный директор «Матч ТВ» Аркадий Водахов.
В марте 2023 г. генпродюсером телеканала ТВ3 был назначен Константин Обухов, занимавший аналогичную должность на канале RTVI. А в июне пост директора ТВ3 покинула Лили Шерозия, она перешла на работу в холдинг ВГТРК. О назначении нового директора ТВ3 пока объявлено не было.