Телеканалу «2x2» нашли нового гендиректора для «перезагрузки бренда»

В своем нынешнем формате – анимационный канал для взрослых – «2х2» работает с 2007 г. Его целевая аудитория – россияне в возрасте 11-34 лет. В 2017 г. рейтинг «2х2» у этой целевой аудитории, по данным исследовательской компании Mediascope, в среднем в сутки составлял 0,16% (от всех зрителей указанного возраста, проживающих в городах с населением более 100 000 жителей), доля – 1,6% (от зрителей указанного возраста, находившихся в этот момент у экрана телевизора). В 2022 г. эти показатели упали до 0,04% и 0,71% соответственно. В прошлом году канал сократил присутствие в сетке популярных зарубежных сериалов «Симпсоны», «Футурама», «Американский папаша» и другие. При этом на канале начали выходить, к примеру, азиатские сериалы.