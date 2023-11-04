Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Из двадцати одного «миллиардера» более 2 млрд руб. смогли собрать только семь релизов. Ранее всех это удалось спортивной драме «Движение вверх», вышедшей в конце декабря 2017 г. (2,9 млрд руб.). А более 3 млрд руб. получили от зрителей только два российских фильма. Это комедия «Холоп», стартовавшая в декабре 2019 г. (почти 3,1 млрд руб.), и «Чебурашка». Игровой фильм про героя советских мультфильмов стал самым кассовым релизом российского кинопроката, обогнав многолетнего рекордсмена – фантастический экшн «Аватар» Джеймса Кэмерона (в 2009 г., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», заработал 3,5 млрд руб.).