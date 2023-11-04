Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Сказка «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублейФильм Александра Войтинского стал двадцать первым российским «миллиардером»
Сборы сказки «По щучьему велению», вышедшей в прокат 26 октября, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 15:00 мск 4 ноября.
Это третий релиз 2023 г., который смог покорить миллиардную планку. Ранее это удалось семейному фильму «Чебурашка» (вышел в прокат 1 января; его касса по итогам проката составила более 6,7 млрд руб.) и космической драме «Вызов» Клима Шипенко (вышла 20 апреля; бокс-офис – более 2,1 млрд руб.).
По темпам прироста кассовых сборов сказка «По щучьему велению» обставила «Вызов», тот стал миллиардером за 13 дней. Но сильно уступает «Чебурашке» – этому фильму понадобилось для аналогичного результата всего три дня. Правда, выходил он в более благоприятные для проката новогодние праздники.
«По щучьему велению» (совместное производство компаний СТВ и «Глобус-фильм) – это экранизация сказки про Емелю-дурачка, который спас жизнь щуке, и та согласилась выполнить три его желания. Главные роли исполнили Никита Кологривый («Два холма»), Алина Алексеева («Ольга»), Мила Ершова («Трудные подростки»), Роман Мадянов («Левиафан») и др. По данным ЕАИС, производственный бюджет фильма составил 660 млн руб., из них 350 млн руб. на безвозвратной основе предоставил Фонд кино.
Новинка продолжает фольклорную линейку продюсера Сергея Сельянова. Цикл открыл «Конек-Горбунок» – игровая адаптация сказки Петра Ершова. Фильм вышел 18 февраля 2021 г. и также смог преодолеть миллиардный барьер за 18 дней. Общие сборы «Конька-Горбунка» перевалили за 1,1 млрд руб.
Коммерческий потенциал фильма «По щучьему велению» сразу оценивался как очень высокий, но таких темпов достижения «миллиардной планки» никто не предполагал, говорит продюсер и основатель кинокомпании «Профит» Игорь Толстунов («Метро», «Сердце пармы»). По мнению эксперта, успех обусловлен в первую очередь высокими художественными качествами картины и лишь во вторую очередь – внешними факторами: отсутствием серьезной конкуренции в борьбе за внимание целевой семейной аудитории, школьными каникулами и т. д.
«По щучьему велению» стал двадцать первым релизом-«миллиардером» российского производства в новейшей истории отечественного кинопроката. Впервые планка покорилась новогодней комедии 2007 г. «Ирония судьбы 2. Продолжение» (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы составили 1,1 млрд руб.) и двум релизам 2013 г. – военной драме «Сталинград» (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», его общая касса – 1,6 млрд руб.) и новогодней комедии «Елки 3» (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» – 1,1 млрд руб.).
Из двадцати одного «миллиардера» более 2 млрд руб. смогли собрать только семь релизов. Ранее всех это удалось спортивной драме «Движение вверх», вышедшей в конце декабря 2017 г. (2,9 млрд руб.). А более 3 млрд руб. получили от зрителей только два российских фильма. Это комедия «Холоп», стартовавшая в декабре 2019 г. (почти 3,1 млрд руб.), и «Чебурашка». Игровой фильм про героя советских мультфильмов стал самым кассовым релизом российского кинопроката, обогнав многолетнего рекордсмена – фантастический экшн «Аватар» Джеймса Кэмерона (в 2009 г., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», заработал 3,5 млрд руб.).
Для нормального функционирования индустрии каждый месяц должна выходить одна картина, которая соберет по итогам проката более миллиарда рублей, плюс две крупных кинокартины (с кассой не менее 500 млн руб.) и 3–4 середнячка (по 200–300 млн руб.), говорила в июне в интервью «Ведомостям» президент киносети «Каро» Ольга Зинякова. «Прожиточный минимум» кинотеатров она тогда оценила в 32 млрд руб. совокупных сборов за год.
Как заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков 27 октября на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости», в 2023 г. кинотеатры заработают 35 млрд руб. и примерно 26 млрд руб. из них принесут российские фильмы. Но для выживания кинопроката, как подчеркнул Воронков, годовые сборы должны достигать 40 млрд, а для развития отрасли – 50 млрд руб.