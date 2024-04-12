В новом «Буратино» Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса

В новом «Буратино» Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-БарабасаПроизводство фильма завершится во второй половине 2025 года
В новой экранизации «Золотого ключика» Алексея Толстого – сказке «Буратино» Игоря Волошина – Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса, Александр Яценко – папу Карло, а Александр Петров – кота Базилио, рассказал один из продюсеров киноленты Михаил Врубель во время презентации проекта на питчинге Фонда кино в пятницу, 12 апреля. Съемочный период начнется во второй половине лета 2024 г., съемки пройдут в недавно возведенном «итальянском городке» в кинопарке в новой Москве, добавил продюсер. Ожидается, что фильм будет готов во второй половине 2025 г.
Главную роль Буратино исполнит Вита Корниенко «в CGI-костюме», добавил продюсер. Звезде франшизы «Лед» и сериала «Тетя Марта» – 13 лет, на ее счету уже более 100 ролей в кино. Виктория Исакова («Эпидемия») сыграет Лису Алису. Мальвиной станет Анастасия Талызина («Воздух»). Также в фильме снимутся Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед») – в роли Артемона и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») – в роли Арлекина.
К команде фильма присоединилась художник по костюмам Наталья Балабанова («Летучий корабль», «По щучьему велению»). Композитором выступит Алексей Рыбников, который писал музыку и к самой известной экранизации сказки – телефильму 1975 г. «Приключения Буратино» с Дмитрием Иосифовым в главной роли. По словам режиссера Игоря Волошина, в «Буратино» предположительно прозвучит знаменитая песня из той экранизации, но в новой аранжировке Рыбникова. Сценарий к «Буратино» пишет Андрей Золотарев, известный по франшизе «Лед», фантастике «Сто лет тому вперед» и сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) – вольный пересказ «Пиноккио» Карло Коллоди – уже неоднократно экранизировалась в кино и мультипликации. Среди самых известных исполнителей героя – певица Кристина Орбакайте, сыгравшая в вольной экранизации сказки «Новейшие приключения Буратино» (1997 г.).
Среди последних фильмов компании «Водород», которая работает над «Буратино», – фантастический экшн «Сто лет тому вперед» (18 апреля выходит в прокат) по культовой повести Кира Булычева, ранее экранизированной в виде сериала «Гостья из будущего» (1985 г.). Также в работе у продюсеров – фантастическая семейная картина «Приключения Электроника». Это новая адаптация повестей Евгения Велтистова, по мотивам которых был снят советский сериал 1979 г.