В новом «Буратино» Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса

В новой экранизации «Золотого ключика» Алексея Толстого – сказке «Буратино» Игоря Волошина – Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса, Александр Яценко – папу Карло, а Александр Петров – кота Базилио, рассказал один из продюсеров киноленты Михаил Врубель во время презентации проекта на питчинге Фонда кино в пятницу, 12 апреля. Съемочный период начнется во второй половине лета 2024 г., съемки пройдут в недавно возведенном «итальянском городке» в кинопарке в новой Москве, добавил продюсер. Ожидается, что фильм будет готов во второй половине 2025 г.