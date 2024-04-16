Сын Швыдкого пытается оспорить авторство мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»Общие сборы постановки по мотивам песен рок-группы «Секрет» превысили 2,5 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению по существу иск кинорежиссера Сергея Швыдкого об оспаривании авторства сценария мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Такое решение в рамках предварительного заседания суд вынес 16 апреля, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Сергей Швыдкой, сын художественного руководителя Московского театра мюзикла и бывшего министра культуры Михаила Швыдкого, подал иск о защите исключительных прав 29 января, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по иску выступают МТС, «Плюс студия» (продюсерский центр «Яндекса») и ее гендиректор Ольга Филипук, Московский дворец молодежи и его художественный руководитель Дмитрий Богачев, основанная Богачевым театральная компания «Бродвей Москва», а также компания «МДМ шоу». Общая сумма исковых требований Швыдкого, как указано там же, составляет 143,2 млн руб. В качестве третьих лиц к делу привлечены «Яндекс», билетные сервисы Redkassa, Kassir, компания «Афиша» (включает в себя билетный сервис Afisha.ru) и др.
Все ответчики имеют отношение к созданию российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам песен рок-группы «Секрет», показы которого проходят в Московском дворце молодежи. «МТС Энтертейнмент» («дочка» МТС) и «Бродвей Москва» являются сопродюсерами этой постановки, «Плюс студия» – ее стратегическим партнером, а «Яндекс.Афиша» и МТС Live (входит в «МТС Энтертейнмент») – билетным партнером. «МТС Энтертейнмент» и «Яндекс» также выступили соинвесторами мюзикла. Общие сборы постановки «Ничего не бойся, я с тобой» с момента премьеры в декабре 2022 г. до конца 2023 г. превысили 2,5 млрд руб., следует из данных компании МТС.
Авторами сценария этого мюзикла, согласно информации на сайте МДМ, являются его режиссер Михаил Миронов и Сергей Калужанов (автор или соавтор сценариев к фильму «Время первых», сериалам «Мажор», «Метод» и др.). Постановка по форме напоминает бродвейский мюзикл «Mamma Mia!» по мотивам песен шведской эстрадной группы ABBA, отмечается на сайте МТС.
На предварительном судебном заседании представитель Швыдкого пояснил, что, согласно позиции истца, сценарий Миронова и Калужанова неправомерно создан на основе оригинального сценария Швыдкого «Секрет любви». Такой вывод, по словам представителя Швыдкого, был сделан на основе анализа имеющихся в распоряжении истца сценария Миронова и Калужанова, а также договора авторского заказа между ними и компанией «Бродвей Москва».
Швыдкой, как утверждает представитель истца, написал и зарегистрировал свой сценарий в Российском авторском обществе (РАО) еще в 2009 г. В 2013 г. в интервью «Российской газете» Швыдкой заявлял о том, что работает над сценарием к киномюзиклу «Секрет любви» по мотивам песен группы «Секрет». Причем, по его словам, фильм тоже должен был строиться по принципу постановки «Mamma Mia!». Но киномюзикл Швыдкого так и не вышел в прокат. Неизвестно, запускался ли он в производство и был ли в итоге снят.
В рамках иска Швыдкой требует взыскать с ответчиков «вознаграждение, не полученное истцом за использование его произведения», также уточнил на заседании его представитель: «Мы рассчитали стоимость проданных на мюзикл билетов с учетом погрешности в 30% и выделили из нее 10% вознаграждения».
Кроме того, Швыдкой просит суд обязать указывать ответчиков на всех билетных ресурсах информацию о том, что именно он является автором оригинального произведения, на базе которого поставлен мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с содержанием иска.
Версия сценария мюзикла, которая находится в распоряжении у представителя Швыдкого, промежуточная, отметил в суде представитель Богачева и «МДМ шоу»: «А мюзикл был поставлен на основе его финальной версии».
Со Швыдким «Ведомостям» связаться не удалось. Представитель Богачева от комментариев отказался.
Согласно позиции МТС, оснований для удовлетворения судом иска нет, сообщил представитель этой компании. В «Яндексе» отметили, что соблюдают все законодательные требования по авторскому праву: «Особенно когда речь идет об очистке прав и получении всех необходимых документов и гарантий, подтверждающих права на материалы».
В суде истцу предстоит доказать, что ему принадлежат исключительные права на оригинальный сценарий и что спорное произведение создано именно на основе этого текста, говорит управляющий партнер юридической фирмы Magic legal Наталья Синицына. Для того чтобы доказать второе, вероятно, потребуется экспертиза, продолжает она: «Сценарий может быть признан переработкой, если экспертиза признает, что первоначальное произведение осталось в новой версии узнаваемым для зрителя».
Поскольку спор касается в том числе вопроса о том, кто создал сценарий, то истцу предстоит также доказать в суде, что его авторские права возникли раньше, чем у ответчиков, знает руководитель юридической компании «Элекскор» Ольга Зиновьева.
Сценарий охраняется авторским правом как литературное произведение, добавляет Зиновьева: «Но сама идея еще не является объектом авторского права, для подтверждения прав истцу нужно будет представить суду именно письменную форму произведения».