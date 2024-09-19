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AstraZeneca подала иски к конкуренту и СМИ о защите деловой репутации

Сумма требований «дочки» британо-шведской фармкомпании достигла 600 млн рублей
Дмитрий Игнатьев
Анна Киселева
Иски связаны с серией заметок о патентном споре вокруг препарата дапаглифлозин/ Zuma / TASS

Арбитражный суд города Москвы в июне – сентябре 2024 г. принял к рассмотрению два иска российской «дочки» британо-шведской фармкомпании AstraZeneca – ООО «Астразенека фармасьютикалз» о защите деловой репутации к российским изданиям, информационным порталам, а также другим компаниям и физлицам, следует из картотеки арбитражных дел. По первому иску, как указано в материалах дела, ответчиками выступают газета «Московский комсомолец», издание «Новые Известия», информационный портал «Право.ru», основатель издания «Правда.ру» Вадим Горшенин, медицинское маркетинговое агентство «Медиамедика» (владеет информационным порталом Сon-med.ru), а также российская фармкомпания «Акрихин» и управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов. А по второму – медиахолдинг News Media, интернет-издание Life.ru (входит в News Media), автор Life.ru Петр Егоров и председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев. Сумма исковых требований по первому иску составляет 500 млн руб., по второму – 100 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Иски связаны с серией заметок о патентном споре вокруг препарата дапаглифлозин (применяется для терапии пациентов с диабетом второго типа. – «Ведомости»), производителем которого является AstraZeneca (выпускается под брендом «Форсига»), материалы были размещены в российских СМИ с 16 апреля по 28 мая 2024 г., пояснили «Ведомостям» в фармкомпании. В публикациях, которые послужили поводом для исков, в частности, указывалось, что российская «дочка» AstraZeneca использует патентный спор «как инструмент для сохранения монополии» на препарат, «не пуская на рынок более дешевые аналоги» («Московский комсомолец»), а также в результате своих действий «лишает сотни тысяч диабетиков необходимых лекарств» («Правда.ру»), следует из материалов дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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