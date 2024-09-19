AstraZeneca подала иски к конкуренту и СМИ о защите деловой репутации

AstraZeneca подала иски к конкуренту и СМИ о защите деловой репутацииСумма требований «дочки» британо-шведской фармкомпании достигла 600 млн рублей
Арбитражный суд города Москвы в июне – сентябре 2024 г. принял к рассмотрению два иска российской «дочки» британо-шведской фармкомпании AstraZeneca – ООО «Астразенека фармасьютикалз» о защите деловой репутации к российским изданиям, информационным порталам, а также другим компаниям и физлицам, следует из картотеки арбитражных дел. По первому иску, как указано в материалах дела, ответчиками выступают газета «Московский комсомолец», издание «Новые Известия», информационный портал «Право.ru», основатель издания «Правда.ру» Вадим Горшенин, медицинское маркетинговое агентство «Медиамедика» (владеет информационным порталом Сon-med.ru), а также российская фармкомпания «Акрихин» и управляющий партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры» Алексей Залесов. А по второму – медиахолдинг News Media, интернет-издание Life.ru (входит в News Media), автор Life.ru Петр Егоров и председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев. Сумма исковых требований по первому иску составляет 500 млн руб., по второму – 100 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.
Иски связаны с серией заметок о патентном споре вокруг препарата дапаглифлозин (применяется для терапии пациентов с диабетом второго типа. – «Ведомости»), производителем которого является AstraZeneca (выпускается под брендом «Форсига»), материалы были размещены в российских СМИ с 16 апреля по 28 мая 2024 г., пояснили «Ведомостям» в фармкомпании. В публикациях, которые послужили поводом для исков, в частности, указывалось, что российская «дочка» AstraZeneca использует патентный спор «как инструмент для сохранения монополии» на препарат, «не пуская на рынок более дешевые аналоги» («Московский комсомолец»), а также в результате своих действий «лишает сотни тысяч диабетиков необходимых лекарств» («Правда.ру»), следует из материалов дела.