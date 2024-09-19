AstraZeneca подала иски к конкуренту и СМИ о защите деловой репутации

Иски связаны с серией заметок о патентном споре вокруг препарата дапаглифлозин (применяется для терапии пациентов с диабетом второго типа. – «Ведомости»), производителем которого является AstraZeneca (выпускается под брендом «Форсига»), материалы были размещены в российских СМИ с 16 апреля по 28 мая 2024 г., пояснили «Ведомостям» в фармкомпании. В публикациях, которые послужили поводом для исков, в частности, указывалось, что российская «дочка» AstraZeneca использует патентный спор «как инструмент для сохранения монополии» на препарат, «не пуская на рынок более дешевые аналоги» («Московский комсомолец»), а также в результате своих действий «лишает сотни тысяч диабетиков необходимых лекарств» («Правда.ру»), следует из материалов дела.