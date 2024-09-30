Почему «Яндекс» отказался от бренда «Букмейт»Компания открещивается от экс-владельца сервиса – иноагента, считают эксперты
Смена названия книжного сервиса «Яндекса» – с «Букмейта» на «Яндекс.Книги» – может быть связана с уходом от ассоциаций с прежним владельцем – ирландской Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.), считает исполнительный креативный директор брендингового агентства Depot Анастасия Третьякова. Другая причина – возможная ассоциация бренда «Букмейт» с названием букмекерской конторы для новой аудитории, которая не слишком погружена в мир книжной индустрии, добавляет гендиректор PR-агентства Lavry (входит в рекламную группу MG Group) Андрей Червонский: «Новый нейминг позволяет избежать таких разночтений».
Книжный сервис «Букмейт» (принадлежит «Яндексу») начал работать под названием «Яндекс.Книги» с 30 сентября, убедился корреспондент «Ведомостей». Под новым именем сервис также теперь включен в базовую подписку «Яндекс плюс» (в нее также входят онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и т. д.), стоимость которой с 1 октября составит 399 руб. (то есть вырастет на 33% относительно прежней цены – 299 руб.), уточнил представитель «Яндекс Книг».
Смена названия позволит сформировать простое и понятное представление о сервисе и его контенте у широкой аудитории пользователей подписки «Яндекс плюс», количество которых на текущий момент составляет более 33 млн человек, отмечает директор по маркетингу «Яндекс.Книг» Дарья Анжело: «Каждому, кто ни разу не слышал про «Букмейт», но заинтересован в чтении, должно быть сразу понятно, что наш сервис специализируется на книжном контенте».
В то же время в рамках бренда был сохранен графический элемент «Букмейта» – книжная закладка, добавляет Анжело: «Таким образом, мы решили отразить преемственность».
«Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» на территории России и стран СНГ летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited, а в свою экосистему включил этот книжный сервис в декабре 2022 г. Права на товарный знак (ТЗ) «Букмейт» с графическим элементом в виде закладки с июня 2023 г. принадлежат ООО «Яндекс.Музыка», они будут действовать еще восемь лет, до июня 2033 г., следует из базы Роспатента.
На текущий момент каталог «Яндекс.Книг» составляет около 250 000 электронных книг, аудиокниг и комиксов, уточнил представитель этого сервиса. По итогам 2023 г. доля «Букмейта» на рынке цифровых книг достигла 5,5%, а сам рынок составил 14,2 млрд руб., следует из данных аналитической компании J’son & Partners Consulting. При этом в подписном сегменте (24,5% рынка, или 3,5 млрд руб.) «Букмейт» занимал долю в 27,1%, также отмечали ранее в J’son & Partners Consulting.
«Букмейт» (Bookmate) переводится с английского языка как «товарищ по книгам», и этот смысл в названии глубже и интереснее, чем просто указательный нейминг «Яндекс.Книги», считает Третьякова из Depot. Но при этом под новым лаконичным и понятным названием сервис логично встраивается в экосистему «Яндекса», что усиливает его бренд: «Вероятно, он будет эффективно работать именно на привлечение новой аудитории».
Кроме того, ренейминг позволил сервису перейти на русское название и уйти от англицизма, обращает внимание Третьякова: «Это абсолютно логично, поскольку книги для большинства априори связаны с родным языком».
На продвижение сервиса под новым брендом может понадобиться несколько сотен миллионов рублей, оценивает Червонский из Lavry. Но, как отмечают в агентстве «Восход», продвижение может обойтись «Яндексу» и дешевле, поскольку компания задействует для этого контентные сервисы своей экосистемы.