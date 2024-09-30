Почему «Яндекс» отказался от бренда «Букмейт»

«Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» на территории России и стран СНГ летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited, а в свою экосистему включил этот книжный сервис в декабре 2022 г. Права на товарный знак (ТЗ) «Букмейт» с графическим элементом в виде закладки с июня 2023 г. принадлежат ООО «Яндекс.Музыка», они будут действовать еще восемь лет, до июня 2033 г., следует из базы Роспатента.