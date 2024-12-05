«Дорожное радио» и «Радио Звезда» стали лидерами вещания в новых регионах

Роскомнадзор (РКН) по запросу «Ведомостей» впервые раскрыл радиохолдинги, форматы которых наиболее широко представлены в новых регионах. Согласно этим данным, лидирует «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), радиостанции которой вещают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 38 частотах. На второй позиции «Русская медиагруппа» (РМГ), у которой 22 частоты, на третьей с 19 частотами – «ГПМ радио» (входит в «Газпром-медиа холдинг»), следует из статистики службы.