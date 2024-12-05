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«Дорожное радио» и «Радио Звезда» стали лидерами вещания в новых регионах

ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина почти полностью охвачены российским радиовещанием
Дмитрий Игнатьев
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) по запросу «Ведомостей» впервые раскрыл радиохолдинги, форматы которых наиболее широко представлены в новых регионах. Согласно этим данным, лидирует «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), радиостанции которой вещают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 38 частотах. На второй позиции «Русская медиагруппа» (РМГ), у которой 22 частоты, на третьей с 19 частотами – «ГПМ радио» (входит в «Газпром-медиа холдинг»), следует из статистики службы.

Охват жителей ДНР эфирным радийным вещанием достиг 99%, в ЛНР – тоже 99%, но именно площади территории региона, рассказал 21 ноября на конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» гендиректор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и президент Российской академии радио Андрей Романченко: «В Запорожской и Херсонской областях слушать радио могут более 90% жителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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