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Суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes

Его долги погасили для сохранения сделки между Мусаевым и Федотовым, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы постановил прекратить процедуру банкротства в отношении бывшего владельца издателя российской версии журнала Forbes – ООО «ФАФ медиа», которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову. Это следует из определения суда в картотеке арбитражных дел, с которым ознакомились «Ведомости». Соответствующая запись размещена и на Федресурсе.

Задолженность компании, как указано в определении суда, была полностью погашена ООО «Центр экологического отдыха «Восток». Ее общий размер на момент погашения составил 26,4 млн руб., при этом собственного имущества на балансе, как следует из данных Федресурса, у «ФАФ медиа» не было. В числе кредиторов, заявлявших свои требования к этому юрлицу в рамках процедуры банкротства, были в том числе АО «Лаваль», ООО «Помощь», ФНС и др. Чистый убыток ООО «ФАФ медиа» в 2018 г., как указано в «СПАРК-Интерфаксе», составил 105,9 млн руб., информации о его выручке в этой базе нет. Данные за более актуальные периоды в «СПАРК-Интерфаксе» не представлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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