Суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes

Задолженность компании, как указано в определении суда, была полностью погашена ООО «Центр экологического отдыха «Восток». Ее общий размер на момент погашения составил 26,4 млн руб., при этом собственного имущества на балансе, как следует из данных Федресурса, у «ФАФ медиа» не было. В числе кредиторов, заявлявших свои требования к этому юрлицу в рамках процедуры банкротства, были в том числе АО «Лаваль», ООО «Помощь», ФНС и др. Чистый убыток ООО «ФАФ медиа» в 2018 г., как указано в «СПАРК-Интерфаксе», составил 105,9 млн руб., информации о его выручке в этой базе нет. Данные за более актуальные периоды в «СПАРК-Интерфаксе» не представлены.