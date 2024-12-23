Чек на развлечения в России в 2024 году вырос на четверть

Сильнее всего за указанный период 2024 г. вырос средний чек на выставки – на 31% до 1453 руб., следует из данных «Яндекс афиши». Далее следуют кинопоказы: у них этот показатель увеличился на 22% до 894 руб., указано там же. На третьей позиции по динамике роста – театральные мероприятия, средний чек на которые, согласно данным «Яндекс афиши», вырос на 18% до 4151 руб. На спортивные мероприятия средний чек увеличился на 17% до 1732 руб., на елки – на 15% до 6050 руб., а на концерты – на 11% до 4907 руб. При этом у стендапа тот же показатель, наоборот, сократился к 2023 г. – на 14% до 4097 руб., отмечают в «Яндекс афише».