Чек на развлечения в России в 2024 году вырос на четверть

Чек на развлечения в России в 2024 году вырос на четвертьСильнее всего подорожали выставки и кинопоказы, а стендапы стали доступнее
Средний чек на развлекательные мероприятия (может включать в себя несколько билетов – «Ведомости») в России с 1 января по 15 декабря 2024 г. увеличился на 25% к тому же периоду 2023 г. до 3726 руб. Это следует из данных билетного сервиса «Яндекс афиша».
Сильнее всего за указанный период 2024 г. вырос средний чек на выставки – на 31% до 1453 руб., следует из данных «Яндекс афиши». Далее следуют кинопоказы: у них этот показатель увеличился на 22% до 894 руб., указано там же. На третьей позиции по динамике роста – театральные мероприятия, средний чек на которые, согласно данным «Яндекс афиши», вырос на 18% до 4151 руб. На спортивные мероприятия средний чек увеличился на 17% до 1732 руб., на елки – на 15% до 6050 руб., а на концерты – на 11% до 4907 руб. При этом у стендапа тот же показатель, наоборот, сократился к 2023 г. – на 14% до 4097 руб., отмечают в «Яндекс афише».
Ключевой фактор общего увеличения среднего чека на офлайн-развлечения – именно подорожание билетов, их количество в одном чеке в этом году практически не изменилось, пояснили в «Яндекс афише».
Рынок развлекательных офлайн-мероприятий в 2024 г. в денежном выражении вырастет на 20,1% к 2023 г. до 227 млрд руб., следует из прогноза, представленного в исследовании OKS Labs (входит в рекламную группу Okkam). А в билетах – только на 7,8% до 439 млн штук, указано там же. В 2023 г. рынок развлекательных офлайн-мероприятий увеличился в деньгах на 44,3% до 189 млрд руб., а в билетах – на 25% до 407 млн штук, указано в данных OKS Labs.
Лидеры роста
Наиболее динамично вырастет в 2024 г. в деньгах сегмент шоу (сюда включены и стендап-концерты) – на 30% до 9,8 млрд руб., оценивают в OKS Labs. Сегмент концертов увеличится на 28% до 53,5 млрд руб., сегмент спортивных мероприятий – на 26% до 11,7 млрд руб., сегмент музеев и выставок – на 19% до 38,2 млрд руб., а сегмент кинотеатров – на 16% до 45,2 млрд руб. Меньшую динамику роста показывают театры и детские мероприятия: первый из указанных сегментов, согласно прогнозу OKS Labs, увеличится на 14% до 49 млрд руб., а второй – на 13% до 8 млрд руб. На прочие мероприятия в 2024 г. придется около 12 млрд руб.
Выставки показали наиболее существенный рост среднего чека в 2024 г., поскольку в этом сегменте активно развиваются новые, в том числе и более дорогие, форматы экспозиций, пояснили в «Яндекс афише»: «Например, мультимедийные выставки, мероприятия в форматах дополненной и виртуальной реальности».
Снижение среднего чека на стендап-концерты может быть связано с ростом количества таких мероприятий на маленьких площадках (вместимостью до 150 человек) и в низком ценовом сегменте (стоимость билета до 500 руб.), говорит продюсер и промоутер организатора комедийный концертов Comedy Concert Степан Пестряков.
У небольших площадок (баров, ресторанов и т.д.) сформировался устойчивый спрос на такие мероприятия, поскольку они довольно дешевые с точки зрения организации, отмечает Пестряков: «С другой стороны, сейчас появляется много новых комиков, которые пока не собирают большие залы и готовы выступать перед зрителями на небольших площадках».
Мода на такие мероприятия постепенно спадает, и уже сейчас они актуальны в первую очередь для сформировавшейся лояльной аудитории, добавляет в свою очередь главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.