«Эксмо–АСТ» назвал самые продаваемые новинки уходящего книжного сезона

Кроме того, рейтинг, по словам Мамлыги, отражает тренд на рост популярности жанровой литературы, который актуален во всем мире: «Сейчас ведется пересборка жанров детектива, фантастики, триллеров, все они переживают ренессанс». В частности, книга «Убийства и кексики» Боланда задала новый тренд в современной литературе на уютные детективы, где зловещие преступления расследуют симпатичные, безобидные герои, отмечает представитель «Эксмо–АСТ». А роман «Преследуя Аделин» Карлтон отражает интерес аудитории к жанру темной романтики, для которого характерен «художественный мир, где не существует только черного и белого», также добавляет он.