«Эксмо–АСТ» назвал самые продаваемые новинки уходящего книжного сезона

«Эксмо–АСТ» назвал самые продаваемые новинки уходящего книжного сезонаСреди лидеров – фэнтези-романы китаянки Мосян Тунсю и автобиография Николая Цискаридзе
Первую и вторую позицию продаж книжных новинок крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо–АСТ» заняли пятый и шестой том фэнтези-цикла «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю (издательство «Комильфо»; учитывались данные за 1 ноября 2023 г. – 10 декабря 2024 г.). Пятый том за указанный период был реализован тиражом в 137 714 бумажных экземпляров, а шестой – 126 053 штук соответственно. Это следует из рейтинга новинок холдинга по количеству проданных бумажных тиражей, подготовленного по запросу «Ведомостей». На третьей строчке расположилась вторая часть автобиографии «Мой театр» артиста балета и экс-премьера Большого театра Николая Цискаридзе (75 471 экземпляров; «АСТ: Астрель-Спб»).
Выбранный для составления рейтинга период с 1 ноября 2023 г. по 10 декабря 2024 г. позволяет учесть особенности книжного рынка, пояснили в «Эксмо-АСТ». Новинки ноября–декабря показывают основные результаты продаж только в следующем году, поскольку у них меньше времени привлечь внимание читателей, чем у релизов предыдущих месяцев, пояснил представитель холдинга.
На четвертой позиции в рейтинге новинок-бестселлеров оказался первый том еще одного фэнтези-цикла китаянки Тунсю – «Система «Спаси-Себя-Сам» для главного злодея» (70 701 штук; «Редакция №1 Эксмо»). А на пятой – психологический нон-фикшен «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского (68 905 экземпляров; «Редакция №1 Эксмо»).
Шестую позицию в рейтинге новинок «Эксмо-АСТ» заняла вторая книга детективно-фантастического цикла о графе Аверине писателя Виктора Дашкевича – «Императорский Див. Колдун Российской империи» (62 529 экземпляров; «Редакция №1 Эксмо»). Седьмое место – у сборника хоррор-историй «Зайчик» и другие рассказы» российского автора Дмитрия Мордаса (57 000 штук; «Эксмо»). На восьмой строчке расположилась книга «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса» американки Лорри Ким (54 000 штук; «Эксмо») о персонаже вселенной Гарри Поттера, созданной британской писательницей Джоан Роулинг. Девятую позицию заняла первая часть детективного цикла «Убийства и кексики» – американца Питера Боланда (53 731 экземпляров; Inspiria). Замыкает топ-10 роман в жанре темной романтики «Преследуя Аделин» американской писательницы Х.Д. Карлтон (44 137 экземпляра; «АСТ: Mainstream»).
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» (вышел в конце сентября 2024 г.; «Редакция №1 Эксмо») оказался на 13 строчке. Книга была продана тиражом в 39 117 бумажных экземпляров, следует из данных «Эксмо–АСТ».
Лидерство в рейтинге книг китайской писательницы Мосян Тунсю объясняется как трендами на графические новеллы и азиатские сюжеты, так и большой фан-базой ее книг, говорит главный редактор книжного медиа «Билли» Максим Мамлыга.
В рейтинге этого сезона много новых имен, поскольку и читатели, и издатели сейчас ищут книги, которые могли бы стать альтернативой творчества приостановивших сотрудничество с Россией зарубежных авторов и писателей-иноагентов, отмечает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Нишу Стивена Кинга в 2024 г., вероятно, в какой-то степени занял Дмитрий Мордас со своими хоррор-рассказами, предполагает он.
Цикл писателя Дашкевича стал бестселлером в жанре детективов с исторической или псевдоисторической тематикой, в котором традиционно был силен Борис Акунин
Кроме того, рейтинг, по словам Мамлыги, отражает тренд на рост популярности жанровой литературы, который актуален во всем мире: «Сейчас ведется пересборка жанров детектива, фантастики, триллеров, все они переживают ренессанс». В частности, книга «Убийства и кексики» Боланда задала новый тренд в современной литературе на уютные детективы, где зловещие преступления расследуют симпатичные, безобидные герои, отмечает представитель «Эксмо–АСТ». А роман «Преследуя Аделин» Карлтон отражает интерес аудитории к жанру темной романтики, для которого характерен «художественный мир, где не существует только черного и белого», также добавляет он.