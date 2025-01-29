Образ многодетной семьи встречается менее чем в 2% рекламных роликов на ТВ

Многодетные семьи (с тремя детьми и более) появлялись лишь в 1,6% рекламных роликов на телевидении в 2024 г., следует из результатов исследования креативного агентства OMA. А нуклеарные семьи (состоят из родителей и 1–2 детей) встречались в рекламе на ТВ за тот же период намного чаще – в 26% роликов, отмечается там же. Для сравнения: в 2023 г. показатели частотности появления в телерекламе многодетных и нуклеарных семей были чуть ниже – 1,2 и 23,2% соответственно. В рамках исследования агентство проанализировало более 650 рекламных роликов на ТВ компаний из категорий «финансы», «техника», «продукты питания», «авто» и «туризм».