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Образ многодетной семьи встречается менее чем в 2% рекламных роликов на ТВ

В январе в Госдуму внесли законопроект о необходимости более активного показа многодетной семьи в телерекламе
Дмитрий Игнатьев
Freepik
Freepik

Многодетные семьи (с тремя детьми и более) появлялись лишь в 1,6% рекламных роликов на телевидении в 2024 г., следует из результатов исследования креативного агентства OMA. А нуклеарные семьи (состоят из родителей и 1–2 детей) встречались в рекламе на ТВ за тот же период намного чаще – в 26% роликов, отмечается там же. Для сравнения: в 2023 г. показатели частотности появления в телерекламе многодетных и нуклеарных семей были чуть ниже – 1,2 и 23,2% соответственно. В рамках исследования агентство проанализировало более 650 рекламных роликов на ТВ компаний из категорий «финансы», «техника», «продукты питания», «авто» и «туризм».

Чаще всего образы семей встречаются в телерекламе продуктов питания – в 41% роликов этой категории за 2024 г., отмечают в OMA. На второй позиции – автоиндустрия (40% роликов), а на третьей – банковские услуги (31%), добавляют в агентстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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