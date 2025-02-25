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Радийщики попросили Минпромторг обеспечить доступ к радио на всех китайских авто

Они, в частности, считают нужным предустанавливать единый радиоплеер в мультимедийные системы
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская академия радио (РАР; в нее входят все крупнейшие российские радиохолдинги) направила в Минпромторг письмо с просьбой обеспечить обязательный доступ к российскому радиовещанию в машинах китайских автопроизводителей, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных радиохолдингах. В ведомстве подтвердили получение этого документа и отметили, что письмо «будет рассмотрено в установленном порядке».

Часть FM-магнитол, установленных в китайских авто, сейчас не поддерживают функционал стандарта RDS, который позволяет передавать вместе с аналоговым FM-сигналом дополнительные цифровые данные (название и логотип радиостанции, информацию о песне, звучащей в эфире, и т. д.) и выводить их на экран, рассказал «Ведомостям» технический директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Олег Бондаренко. Указанная проблема усложняет взаимодействие пользователей с радийным контентом, для ее решения «важно найти техническое решение подключения RDS», пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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