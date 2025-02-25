Радийщики попросили Минпромторг обеспечить доступ к радио на всех китайских авто

Радийщики попросили Минпромторг обеспечить доступ к радио на всех китайских автоОни, в частности, считают нужным предустанавливать единый радиоплеер в мультимедийные системы
Российская академия радио (РАР; в нее входят все крупнейшие российские радиохолдинги) направила в Минпромторг письмо с просьбой обеспечить обязательный доступ к российскому радиовещанию в машинах китайских автопроизводителей, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных радиохолдингах. В ведомстве подтвердили получение этого документа и отметили, что письмо «будет рассмотрено в установленном порядке».
Часть FM-магнитол, установленных в китайских авто, сейчас не поддерживают функционал стандарта RDS, который позволяет передавать вместе с аналоговым FM-сигналом дополнительные цифровые данные (название и логотип радиостанции, информацию о песне, звучащей в эфире, и т. д.) и выводить их на экран, рассказал «Ведомостям» технический директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Олег Бондаренко. Указанная проблема усложняет взаимодействие пользователей с радийным контентом, для ее решения «важно найти техническое решение подключения RDS», пояснил он.