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Создатель «Интернов» займется продюсированием полнометражного кино

В числе грядущих проектов Вячеслава Дусмухаметова – фильм «Жуки» и семейная кинолента про Челябинский метеорит
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания Norm Production, известная по хитам «Жуки» и «Калимба», займется производством полнометражных фильмов, рассказал в интервью «Ведомостям» ее генпродюсер Вячеслав Дусмухаметов. По словам продюсера, сейчас у компании в работе восемь сценариев самых разных жанров, а первые три проекта выйдут уже в 2026 г. Имена сценаристов и режиссеров проектов он не раскрыл.

«В первую очередь мы будем, конечно, делать то, что хорошо умеем, – комедии. Например, фильм «Жуки», который станет сюжетно продолжением популярного сериала. Также сейчас пишем комедию про чиновника, который ударился головой и после этой травмы для него все люди вдруг стали на одно лицо», – поделился Дусмухаметов.

Кроме того, в планах – две драмы, артхаусный фильм и «фантастическая утопия о том, что будет с искусственным интеллектом через 30–50 лет», добавил продюсер. Кроме того, Norm Production, по его словам, разрабатывает сейчас два фильма, рассчитанных на аудиторию 6+.

«Первый – это наш совместный проект с Okko «Сияние Сони». Про то, как в результате падения метеорита в Челябинске девочка Соня приобретает сверхспособность оживлять предметы и в компании своих новых друзей – холодильника, магнитофона, фотоаппарата – идет спасать отца. Сценарий уже написан», – пояснил Дусмухаметов.

Детали второго проекта продюсер не раскрыл, отметив только, что история еще пишется, а в ее основе – классическая зарубежная сказка, перешедшая в общественное достояние.

Дусмухаметов учредил Norm Production в январе 2022 г. Компания производит сериалы эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko, а также контент для телеканалов ТНТ, СТС, НТВ, «Пятница» и холдинга ВГТРК. В 2024 г. продюсер перестал быть владельцем юрлица Norm Production – ООО «Норм продакшн», которое, как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», теперь принадлежит ООО «Контроль продакшн».

Как пояснил в интервью Дусмухаметов, он остается генпродюсером Norm Production, а «Контроль продакшн» – это управляющая компания холдинга, который сейчас формируется на базе Norm Production.

Широкую известность Дусмухаметов получил как создатель сериалов «Универ» и «Интерны» – первых успешных ситкомов на российском ТВ, которые были оригинальными проектами, а не адаптацией зарубежных франшиз. Также на счету продюсера – шоу Comedy Women, сериалы «Черное облако», «Ира», «Юг», «Секс. До и после» и др. Кроме того, Дусмухаметов возглавляет компанию Medium Quality, которая производит контент для YouTube и «VK видео». Среди ее наиболее известных проектов – Big Russian Boss Show, «Внутри Лапенко», «Что было дальше», «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл тайм» и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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