Создатель «Интернов» займется продюсированием полнометражного кино

Широкую известность Дусмухаметов получил как создатель сериалов «Универ» и «Интерны» – первых успешных ситкомов на российском ТВ, которые были оригинальными проектами, а не адаптацией зарубежных франшиз. Также на счету продюсера – шоу Comedy Women, сериалы «Черное облако», «Ира», «Юг», «Секс. До и после» и др. Кроме того, Дусмухаметов возглавляет компанию Medium Quality, которая производит контент для YouTube и «VK видео». Среди ее наиболее известных проектов – Big Russian Boss Show, «Внутри Лапенко», «Что было дальше», «Натальная карта», «Большое шоу», «Тейбл тайм» и т. д.