Рекламный рынок не ждет массового возвращения зарубежных брендов в 2025 году

На фоне общего замедления темпов роста рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в 2025 г. его инновационные сегменты продолжают увеличиваться темпами более значительными, чем общерыночные, отметил Омельницкий из АРИР. К таким сегментам он, в частности, отнес продвижение в e-com и ритейл-сервисах, а также инфлюенс-маркетинг: в 2024 г. объем первого из них, по оценке АРИР, вырос к 2023 г. в 2,3 раза до до 381 млрд руб., а второго – в 2,6 раза до 47 млрд руб. Весь рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете в стране, по оценке АРИР, увеличился на 53% до 1,2 трлн руб.