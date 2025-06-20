Роскомнадзор впервые раскрыл объем «белой» интернет-рекламы в 2024 году

Роскомнадзор впервые раскрыл объем «белой» интернет-рекламы в 2024 годуВ службе посоветовали участникам рынка бороться с ее «диковатостью» путем саморегулирования
В прошлом году рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях на 858,6 млрд руб., рассказал на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках ПМЭФа заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН; выполняет функции оператора ЕРИР) Владимир Логунов. Этот показатель оказался на 35% больше, чем в 2023 г.
Всего в 2024 г. в ЕРИР зарегистрировали свои бюджеты и креативы 1,3 млн рекламодателей. Больше всего на интернет-рекламу потратили рекламодатели из таких категорий, как оптовая и розничная торговля (219,6 млрд руб.; 26,8%), информационные технологии (148,1 млрд руб.; 18,1%), финансы и страхование (87,5 млрд руб.; 10,7%). Причем 60,1% рекламных бюджетов пришлось на крупных рекламодателей. На физлиц, ИП, микро-, малые и средние компании – 39,9%.
Основными каналами распространения интернет-рекламы в части соцсетей «с уходом других игроков» стали VK и Telegram, отметил Логунов: «Мы связываем эту тенденцию с ответственным отношением рекламодателей к распространению рекламы».
Кроме того, с 1 сентября вступает в силу закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в России, также напомнил Логунов. К ним, в частности, относятся Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку эти соцсети были заблокированы в стране по решению Генпрокуратуры в марте 2022 г., а владеющая ими американская компания Meta тогда же была признана экстремистской и запрещена в России.
За размещение рекламы на этих площадках для рекламодателей и блогеров будут действовать штрафы, стандартные при нарушениях закона о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП): для граждан они составляют до 2500 руб., для должностных лиц – до 20 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.
В рамках сессии сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус СРО) Петро Шекшеев спросил у Логунова, надо ли удалять из аккаунтов блогеров контентные интеграции, которые были размещены в Instagram до 1 сентября 2025 г. Если интеграции будут сохранены в аккаунте, то они будут подпадать под нарушение закона, поэтому их «лучше убрать», пояснил замруководителя РКН: «Мы не считаем, что интеграция когда-то там была, мы считаем факт распространения».
Кроме того, как отметил Логунов на сессии, реклама в интернете по-прежнему носит «диковатый, избыточный местами и, может быть, не всегда эффективный характер». И эту навязчивость его участникам можно было бы снять путем саморегулирования, «как это сделано в ТВ-форматах», резюмировал он.
В ответ на вопрос гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, имеет ли Логунов в виду опыт Национального рекламного альянса (НРА; (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ), тот отметил, что действительно рассматривает эту организацию «как пример».