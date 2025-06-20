Роскомнадзор впервые раскрыл объем «белой» интернет-рекламы в 2024 году

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в России, также напомнил Логунов. К ним, в частности, относятся Instagram и Facebook (принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку эти соцсети были заблокированы в стране по решению Генпрокуратуры в марте 2022 г., а владеющая ими американская компания Meta тогда же была признана экстремистской и запрещена в России.