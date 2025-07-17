Билетные сервисы фиксируют всплеск спроса на концерты звезд 90-х и нулевых

Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России. В период с 1 января по 13 июля продажи билетов на выступления певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» в натуральном выражении увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысили 274 000 шт., рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса этого сервиса Энрико Мазавришвили. На платформе, по его словам, заметен также кратный рост продаж билетов на концерты певицы Алены Апиной и группы «Звери», отметил он. Абсолютные показатели по этим артистам Мазавришвили не привел.