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Билетные сервисы фиксируют всплеск спроса на концерты звезд 90-х и нулевых

Среди причин – ностальгия и отсутствие выступлений зарубежных артистов, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Билетные сервисы отмечают новый виток популярности звезд 90-х и начала нулевых в России. В период с 1 января по 13 июля продажи билетов на выступления певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс афише» в натуральном выражении увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысили 274 000 шт., рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса этого сервиса Энрико Мазавришвили. На платформе, по его словам, заметен также кратный рост продаж билетов на концерты певицы Алены Апиной и группы «Звери», отметил он. Абсолютные показатели по этим артистам Мазавришвили не привел.

Рост популярности концертов Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» за тот же период отметили и в «МТС Live» (объединяет проекты и активы холдинга «МТС медиа» в сфере офлайн-развлечений). На сервисах Ticketland и Ticketscloud совокупные продажи билетов на выступления перечисленных артистов увеличились в 2,3 раза в штуках и в 3,3 раза в деньгах. Концертов у Кадышевой, Апиной, Булановой, групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» на фоне роста спроса, по данным указанных площадок, тоже стало больше – на 51%. Абсолютные показатели в «МТС Live» не раскрыли.

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