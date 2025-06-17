Hændel: в первый класс

Видимо, на это и рассчитывали Курентзис и единомышленники. Они дали россыпь репертуарных редкостей – фрагменты «Амадиса Галльского», «Феодоры», «Израиля в Египте», «Воскресения» – и очень мало популярных арий. Самая узнаваемая, Lascia la spina из оратории «Триумф Времени и Разочарования», была припасена на четвертый, последний из бисов, которые составили отдельный акт пастиччо. Номера на итальянском и английском языках исполнялись без субтитров: аффект и эмоция понятны на любом языке, а текст, сведенный в барочной опере до кратчайшей формулы, не так важен. Сначала музыка, потом слова, а потом и театр, тоже приглашенный на эту церемонию.