Гендиректор «Просвещения» возглавил владельца «Российского учебника»
Новым гендиректором ООО «Руститанинвест», которому принадлежит 100% корпорации «Российский учебник», 27 декабря стал Дмитрий Климишин, следует из данных ЕГРЮЛ. На них обратил внимание РБК. Основной владелец «Руститанинвеста» Алексей Кисин подтвердил «Ведомостям» назначение Климишина: «На рынке мало специалистов такого уровня. "Руститанинвест" заинтересован в прорыве, который может обеспечить Дмитрий».
ФИО и ИНН нового гендиректора «Руститанинвеста» совпадают с данными гендиректора его главного конкурента на рынке учебной литературы - издательства «Просвещение».
Практика совмещения постов в данном случае не является уникальным явлением, передал через пресс-службу президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. «Это прежде всего решение самого Дмитрия. «Просвещение» как его работодателя волнует только то, чтобы совместительство не отразилось негативно на деятельности «Просвещения», – отметил он.
«Руститанинвест» стал владельцем «Российского учебника» осенью. Компания купила издателя учебной литературы у группы «Эксмо-АСТ» за 6 млрд руб. Основным владельцем «Руститанинвеста» с долей 99% является Кисин, экс-гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» и бывший заместитель руководителя Росимущества. Еще 1% – у гендиректора «Интер РАО сервиса» Сергея Безделова.