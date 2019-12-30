Гендиректор «Просвещения» возглавил владельца «Российского учебника»

Практика совмещения постов в данном случае не является уникальным явлением, передал через пресс-службу президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. «Это прежде всего решение самого Дмитрия. «Просвещение» как его работодателя волнует только то, чтобы совместительство не отразилось негативно на деятельности «Просвещения», – отметил он.